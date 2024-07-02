3 Fakta Maling Domba Beraksi di Depok, Sisakan Jeroan di Kandang

DEPOK - Empat ekor domba digondol maling dan hanya disisakan jeroan atau isi perut di kandang peternakan Jalan Kavling BRI atau Sekolah Alam Kampung Sawah RT 2/6, Kalibaru, Cilodong, Depok pada Minggu (30/6/2024) dini hari. Dua terduga pelaku pencurian terekam kamera pengawas atau CCTV.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Terjadi Dini Hari

Kapolsek Sukmajaya, Kompol Margiyono menjelaskan kronologi berawal pukul 00.10 WIB, saksi mengecek kandang dan masih lengkap. Saksi lalu beristirahat tak jauh dari tempat kejadian perkara (TKP) sekira pukul 03.45 WIB dan mendengar suara berisik dari arah kandang.

"Setelah dicek ke kandang terdapat banyak isi perut kambing/jeroan dan ada 3 kantong plastik besar yang di dalamnya terdapat kambing yang sudah di potong,” kata Margiyono saat dikonfirmasi.

2. Terduga Dua Pelaku Terekam CCTV