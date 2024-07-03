Polisi Gerebek Rumah Kontrakan di Malang, Diduga Jadi Pabrik Narkoba

MALANG - Rumah di Malang yang diduga jadi lokasi pembuatan narkoba digerebek oleh polisi. Rumah di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, didatangi sejumlah anggota polisi pada Selasa (2/7/2024).

Informasinya penggerebekan dilakukan langsung oleh Mabes Polri. Diduga kuat, rumah tersebut dijadikan sebagai pabrik narkoba. Pantauan Selasa sore (2/7/2024) di lokasi, rumah berada di belakang Kantor Kelurahan Gadingkasri.

Garis polisi sudah terpasang di bagian pagar rumah depan. Sejumlah petugas kepolisian juga masih berjaga dan keluar masuk rumah hingga Selasa petang.

Warga sekitar berinisial R menyatakan, rumah yang digerebek itu, dulunya dijadikan tempat usaha fotokopi. Namun usaha itu sudah lama tutup saat Covid-19 melanda di 2020 lalu.

"Dulunya tempat fotokopi, tapi sudah lama tutup. Kalau tidak salah, tutupnya saat pandemi Covid tahun 2020 lalu," kata R, ditemui wartawan.

Usai dijadikan tempat usaha fotokopi itu, rumah terlihat kosong dan tak ada aktivitas. Ia pun tak tahu jika ada aktivitas dugaan pembuatan narkoba di dalamnya.

"Saya sering lewat, rumah itu terlihat kosong seperti tidak ada penghuninya. Saya juga kurang tahu, sekarang siapa yang mengkontrak," kata dia

Makanya dirinya kaget ketika ada sejumlah polisi mendatangi rumah tersebut. Selama ini menurutnya, rumah dan lingkungan tersebut aman-aman saja, seolah-olah tak ada aktivitas apapun.

"Selama ini, di sini ya aman-aman saja. Saya sendiri juga kaget, ada polisi datang dan mendatangi rumah itu,” ungkapnya.