Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Polisi Gerebek Rumah Kontrakan di Malang, Diduga Jadi Pabrik Narkoba

Avirista Midaada , Jurnalis-Rabu, 03 Juli 2024 |03:06 WIB
Polisi Gerebek Rumah Kontrakan di Malang, Diduga Jadi Pabrik Narkoba
Polisi gerebek rumah diduga jadi pabrik narkoba. (Foto: Avirista Midaada)
A
A
A

MALANG  - Rumah di Malang yang diduga jadi lokasi pembuatan narkoba digerebek oleh polisi. Rumah di Jalan Bukit Barisan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, didatangi sejumlah anggota polisi pada Selasa (2/7/2024).

Informasinya penggerebekan dilakukan langsung oleh Mabes Polri. Diduga kuat, rumah tersebut dijadikan sebagai pabrik narkoba. Pantauan Selasa sore (2/7/2024) di lokasi, rumah berada di belakang Kantor Kelurahan Gadingkasri.

Garis polisi sudah terpasang di bagian pagar rumah depan. Sejumlah petugas kepolisian juga masih berjaga dan keluar masuk rumah hingga Selasa petang.

Warga sekitar berinisial R menyatakan, rumah yang digerebek itu, dulunya dijadikan tempat usaha fotokopi. Namun usaha itu sudah lama tutup saat Covid-19 melanda di 2020 lalu.

"Dulunya tempat fotokopi, tapi sudah lama tutup. Kalau tidak salah, tutupnya saat pandemi Covid tahun 2020 lalu," kata R, ditemui wartawan.

Usai dijadikan tempat usaha fotokopi itu, rumah terlihat kosong dan tak ada aktivitas. Ia pun tak tahu jika ada aktivitas dugaan pembuatan narkoba di dalamnya.

"Saya sering lewat, rumah itu terlihat kosong seperti tidak ada penghuninya. Saya juga kurang tahu, sekarang siapa yang mengkontrak," kata dia

 BACA JUGA:

Makanya dirinya kaget ketika ada sejumlah polisi mendatangi rumah tersebut. Selama ini menurutnya, rumah dan lingkungan tersebut aman-aman saja, seolah-olah tak ada aktivitas apapun.

"Selama ini, di sini ya aman-aman saja. Saya sendiri juga kaget, ada polisi datang dan mendatangi rumah itu,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175958/ammar_zoni-INO4_large.jpg
Gerak-gerik Mencurigakan Ammar Zoni hingga Ditemukan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175949/ammar_zoni-3LUg_large.jpg
Ammar Zoni Transaksi Narkoba di Rutan via Aplikasi Zangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175050/narkoba-LFsB_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3173870/narkoba-M6n4_large.jpg
Ratusan Tersangka Kasus Narkoba Ditangkap Polda Jabar, Beragam Modusnya Terbongkar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173684/viral-7XVs_large.jpg
Nama Gembong Narkoba Fredy Pratama Hilang dari Red Notice? Polri Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/338/3173478/asep-aXkE_large.jpg
Kapolda Metro Pastikan Tindak Tegas Anggota Terlibat Kasus Narkotika
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement