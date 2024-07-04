Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Minibus Tabrak Truk Tronton di Tol Batang, 3 Orang Tewas

Suryono Sukarno , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |14:52 WIB
Minibus Tabrak Truk Tronton di Tol Batang, 3 Orang Tewas
Minibus tabrak truk di Tol Batang (Foto: Suryono Sukarno)
A
A
A

JATENG - Sebuah mobil minibus menabrak truk tronton di Jalur Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah pada Kamis (4/7/2024) pagi. Dalam peristiwa ini, tiga orang penumpang minibus meninggal dunia dan tiga luka-luka.

Mobil Toyota Innova berplat nomor K 1629 GN ini ringsek setelah menabrak bagian belakang truk tronton di Km 362 jalur A Tol Semarang-Batang tepatnya di Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.

Seluruh penumpang minibus merupakan warga Blora, Jawa Tengah yang sedang menuju ke arah Semarang dari Jakarta.

Peristiwa kecelakaan ini mengakibatkan tiga orang penumpang minibus meninggal dunia. Sementara tiga orang lainnya dirawat di Rumah Sakit Qim Batang.

Tiga korban meninggal dunia dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari, Kabupaten Batang. Korban meninggal dunia adalah Ulyshiha Naharina (36), Joyo Jarno (50), Demes (59). Seluruhnya warga Desa Tambakromo Cepu Blora, Jawa Tengah.

Tiga korban luka-luka masih dirawat di RS Kalisari dan RS Qim Batang. Korban luka adalah Giyarti, Budi Sriyono dan NN yang merupakan anak bayi.

Kasatlantas Polres Batang AKP Widiyadi menyebut dari olah TKP sementara kecelakaan terjadi akibat kondisi sopir yang mengantuk.

Halaman:
1 2
      
