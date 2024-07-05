Angela Tanoesoedibjo Ajak Anak Muda Punya Kepedulian Terhadap Pilkada, Ini Alasannya

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo menilai bahwa kepedulian generasi muda dalam menentukan calon kepala daerah yang akan tampil dalam kontestasi Pilkada serentak 2024 sangatlah penting.

Angela turut menyinggung soal bonus demografi.

Hal ini disampaikan Angela saat memberikan sambutan di acara Politics Reborn vol 1 bertajuk 'Siapa Layak Pimpin Jakarta?' yang digelar oleh Partai Perindo, di MNC Conference Hall, iNews Tower, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

"Kalau kita sadari bahwa hari ini kita sudah memasuki era bonus demografi, jadi hari ini sebenarnya yang usia produktif itu kan sudah jauh lebih besar daripada yang usia non-produktif," kata Angela.