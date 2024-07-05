Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perindo Harap Generasi Muda Pilih Pemimpin dari Visi dan Misi, Bukan Ketenaran Sosok

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |23:31 WIB
Perindo Harap Generasi Muda Pilih Pemimpin dari Visi dan Misi, Bukan Ketenaran Sosok
Ketua DPP Perindo Manik Maganamahendra (Foto: MPI)
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Politik dan Ideologi, Manik Marganamahendra menilai saat ini perpolitikan di Indonesia masih kental soal sosok figur yang dicalonkan dalam kontestasi politik, ketimbang visi misi yang dibawa.

Menurutnya, sosialisasi terkait visi dan misi yang ditawarkan oleh partai politik masih tergolong minim. Sebab yang kerap dipamerkan dan dimunculkan adalah siapa akan berpasangan dengan siapa, belum sampai siapa membawa program apa sebagai modal untuk maju dalam kontestasi politik.

"Karena kalau kita nonton TV sekarang, itu seperti biro jodoh, misalnya Anies sama Kaesang, Anies sama Sohibul Iman. Semua calon dibicarakan hanya sebatas siapa dengan siapa, dan siapa sebagai wakilnya siapa," ujar Manik dalam acara Politik Reborn yang diselenggarakan oleh Partai Perindo, Jumat (5/7/2024).

"Tapi apakah pernah calon kepala daerah untuk membicarakan, apa sebenarnya yang mau diperbaiki dari kota dan pemerintahan ini, ini penting untuk dibahas," sambungnya.

Sebab, menurut kader dari partai yang dipimpin oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo, Perindo, visi dan misi seharusnya menjadi lebih penting untuk disosialisasikan ketimbang sosok kader yang diusung oleh partai.

"Sehingga pemimpin kita bisa mendapatkan pressure dari masyarakat bahawa yang mereka butuhkan bukan a dengan b, b dengan c, dan lainnya, tapi a membawa apa, b mau berbuat apa," sambungnya.

