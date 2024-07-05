Sambut Bonus Demografi, Perindo: Generasi Muda Masih Butuh Banyak Ruang Diskusi Politik

JAKARTA - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo mengatakan generasi muda masih perlu banyak ruang diskusi soal politik untuk mendukung peningkatan wawasan soal politik dan memahami arah kebijakan bangsa ke depan.

Angela mengatakan, bonus demografi yang mana mayoritas penduduk adalah anak muda, memiliki suara terbanyak dalam menentukan kepala negara, daerah, dan anggota legislatif melalui sistem pemilihan umum (Pemilu).

"Kami dari Perindo melihat perlunya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi generasi muda terkait politik Indonesia, dan penting untuk membuka wawasan bagi generasi muda soal politik di Indonesia," ujar Angela dalam sambutannya pada acara Politik Reborn yang diselenggarakan Partai Perindo di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut, Angela menjelaskan bahwa pada tahun ini saja jumlah usia produktif di Indonesia sendiri sudah jauh lebih besar dari usia nonproduktif. Jumlah usia produktif ini akan terus meningkat, hingga puncaknya pada tahun 2030 mendatang.

"Ruang diskusi politik ini menjadi penting karena yang punya kepentingan untuk masa depan adalah anak muda," sambungnya.

Angela menilai, dengan wawasan dan pengetahuan generasi muda soal politik yang lebih luas, harapannya lebih memiliki daya analisis yang lebih kuat dalam menentukan pilihan politiknya kedepan. Sehingga dapat memilih berdasarkan visi dan program yang dibawa oleh calon kontestan politik, bukan memilih berdasarkan uang atau sesuatu yang diberikan.

"Hal ini menjadi momentum yang penting kalau Indonesia mau menjadi negara maju dan adil. Sehingga harus punya pemerintah, baik di legislatif dan eksekutif untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat," kata Angela.