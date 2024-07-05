Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Simpan Ratusan Paket Tembakau Sintetis, Pemuda di Metro Lampung Dibekuk Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |04:00 WIB
Simpan Ratusan Paket Tembakau Sintetis, Pemuda di Metro Lampung Dibekuk Polisi
Pelaku pengedar tembakau sintetis (Foto: dok polisi)
A
A
A

METRO - Seorang pemuda berinisial RRP (21) diringkus polisi lantaran kedapatan menyimpan ratusan paket tembakau sintetis. Pelaku merupakan warga Kecamatan Metro Pusat.

Kasat Markoba Polres Metro, Iptu Hendra Abdurahman mengatakan, pelaku diamankan di kediamannya pada Rabu 3 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB

“Benar, kita telah berhasil amankan seorang remaja berinisial RRP di rumahnya berikut barang buktinya,” ujar Hendra, Kamis (4/7/2024).

Hendra menjelaskan, Tim opsnal Satresnarkoba Polres Metro melakukan penggerebekan dan penggeledahan saat pelaku tengah berada di rumahnya.

Hasilnya, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 1 kotak handphone dan 94 plastik klip berukuran kecil berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis dan 8 plastik klip berukuran kecil berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis terbalut alumunium foil.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176021/viral-OfZo_large.jpg
Jadi Bandar Narkoba di Dalam Rutan, Ammar Zoni Disanksi Isolasi 40 Hari dan Dipindahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175958/ammar_zoni-INO4_large.jpg
Gerak-gerik Mencurigakan Ammar Zoni hingga Ditemukan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175949/ammar_zoni-3LUg_large.jpg
Ammar Zoni Transaksi Narkoba di Rutan via Aplikasi Zangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175050/narkoba-LFsB_large.jpg
Detik-Detik Penangkapan Sindikat Penyelundup Sabu Berkedok Truk Jeruk di Tol Japek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3173870/narkoba-M6n4_large.jpg
Ratusan Tersangka Kasus Narkoba Ditangkap Polda Jabar, Beragam Modusnya Terbongkar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173684/viral-7XVs_large.jpg
Nama Gembong Narkoba Fredy Pratama Hilang dari Red Notice? Polri Buka Suara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement