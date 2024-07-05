Simpan Ratusan Paket Tembakau Sintetis, Pemuda di Metro Lampung Dibekuk Polisi

METRO - Seorang pemuda berinisial RRP (21) diringkus polisi lantaran kedapatan menyimpan ratusan paket tembakau sintetis. Pelaku merupakan warga Kecamatan Metro Pusat.

Kasat Markoba Polres Metro, Iptu Hendra Abdurahman mengatakan, pelaku diamankan di kediamannya pada Rabu 3 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 WIB

“Benar, kita telah berhasil amankan seorang remaja berinisial RRP di rumahnya berikut barang buktinya,” ujar Hendra, Kamis (4/7/2024).

Hendra menjelaskan, Tim opsnal Satresnarkoba Polres Metro melakukan penggerebekan dan penggeledahan saat pelaku tengah berada di rumahnya.

Hasilnya, saat dilakukan penggeledahan petugas menemukan 1 kotak handphone dan 94 plastik klip berukuran kecil berisi daun-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis dan 8 plastik klip berukuran kecil berisi daun-daun kering diduga narkotika jenis tembakau sintetis terbalut alumunium foil.