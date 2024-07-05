Pilgub Sulut, Elektabilitas Jan Maringka dan Elly Lasut Bersaing Ketat

JAKARTA - Hasil survei yang dilakukan Warna Research Center menunjukkan elektabilitas Jan Samuel Maringka menjelang Pilgub Sulut pada November 2024 mulai menempel Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut.

Direktur Eksekutive WRC Hilman Firmansyah mengatakan bahwa rekam jejak Jan Maringka selama menjabat sebagai Jaksa Muda Intelejen dan Inspektur Jenderal Kementan, menarik perhatian masyarakat Sulawesi Utara dalam memilihnya sebagai calon gubernur.

"Program dan capaian di institusi Kejaksaan dan Kementan telah dilakukan Jan Maringka menjadi kekuatannya dalam mendapatkan dukungan elektabilitas dirinya," kata Hilman dalam keterangan persnya, Jumat (5/7/2024).

Dalam survei ini, Jan Maringka diapresiasi positif dalam pilihan top of mind dengan elektabilitas 24,7 persen. Hasil ini hanya berselisih 1,1 persen dengan Elly Lasut yang memperoleh 25,8 persen. Elektabilitas kedua tokoh tersebut bersaing ketat.

Tokoh lainnya, Steven Kandau menyusul dengan 15,8 persen, Yulius Komaling 5,1 persen, Tetty Paruntu 3,2 persen Carlo Tewu 2,4 persen, dan tokoh lainnya di bawah 2 persen.

Elektabilitas Jan Maringka berbanding lurus dengan rekam jejak serta kesukaan dan ketertarikan masyarakat Sulawesi Utara terhadap sosok Jan Maringka. Di mana, tingkat kesukaan dan ketertarikan masyarakat Sulawesi Utara terhadap Jan Maringka mencapai 78,9 persen, sedangkan Elly Lasut hanya di angka 63,3 persen, Steven Kandow 62,7 persen, Yulius Komaling 47,8 persen, Tetty Paruntu 40,2 persen lalu Carlo Tewu 38,9 persen.

WRC juga melakukan simulasi Pilkada dengan pertanyaan tertutup, untuk menentukan tingkat keterpilihan nama-nama bakal calon gubernur Sulawesi Utara. Hasilnya,

Jan Maringka dipilih sebanyak 27,3 persen, beda tipis dengan Elly Lasut yang dipilih sebanyak 27,1 persen.

Tingkat keterpilihan Steven Kandau 14,3 persen, Tetty Paruntu 6,2 persen, Yulius Komaling 5,1 persen, Tatong Bara 4,2 persen, Carlo Tewu 2,1 persen, dan responden tidak memilih 13,7 persen.

Menurut Hilman, apabila melihat hasil survei, jika Elly Lasut berpasangan Jan Maringka atau sebaliknya sebagai Cagub-Cawagub akan menang telak. Tingkat keterpilihan gabungan keduanya bahkan di atas 50 persen.