HOME NEWS NUSANTARA

Pilkada Yalimo 2024, Petahana Masih Unggul dari Calon Lain

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |21:41 WIB
Pilkada Yalimo 2024, Petahana Masih Unggul dari Calon Lain
JAKARTA - Tokoh Kabupaten Yalimo yang juga petahana untuk Pilkada Yalimo, Nahor Nekwek masih dijagokan dari hasil survei. Survei dari Timor Barat Research Center menemukan hampir 93,9% masyarakat Yalimo mengenal baik Nahor Nekwek.

Survei Timor Barat Research Center dilakukan pada 21-30 Juni 2024 dengan metode multistage random sampling, melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terhadap 750 responden dari populasi pemilih tetap sebanyak 92.221 dan memiliki margin of error 3,56% dengan tingkat kepercayaaan 95%

Nama Nahor disusul oleh Erdi Dabi dengan jumlah angka pengenalan hingga 70,8 persen, kemudian Niko Mabel 60,8% Simon Hulu Walilo 51,7%, Edy Peyon 50,9% dan tokoh lainnya tingkat pengenalannya dibawah 50%.

Tingkat Penerimaan dan Kesukaan masyarakat Yalimo terhadap Bupati Yalimo Incumbent Nahor Nekwek juga sangat tinggi, survei membuktikan Nahor Nekwek sangat disuka dan diterima kepemimpinannya sebagai Bupati Yalimo hingga 90,8 persen.

Hal Ini tidak lepas dari kinerja Nahor Nekwek sebagai Bupati yang sudah dirasakan masyarakat Yalimo,dengan terciptanya rasa aman dan damai serta kemajuan ekonomi kerakayatan dan makin terbukanya akses pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Yalimo, sedangkan tokoh lainnya tingkat akseptabilitasnya dibawah 50 persen.

Temuan hasil survei dengan pertanyaan langsung pada 750 responden terpilih, dengan pertanyaan SIAPA CALON BUPATI YALIMO 2024 Yang akan bapak/ibu pilih pada pilkada Kabupaten Yalimo, hasilnya dari survei TBRC dengan sebutkan nama secara terbuka.

- Nahor Nekwek 52.8%

- Erdi Dabi 10,2%

- Yosua Kepno 5,8%

- Niko Mabel 4.6%

- Penehas Peyon 3.6%

- Edy Peyon 3.2%

- Simon Hulu Walilo 4.8%

