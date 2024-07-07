Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Samarinda Utara Diterjang Banjir Disertai Pasir dan Lumpur

Ardi Wiriya , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |15:56 WIB
Samarinda Utara Diterjang Banjir Disertai Pasir dan Lumpur
Banjir di Samarinda Utara. (Foto: Ardi Wiriya)
A
A
A

SAMARINDA - Hujan deras menimbulkan banjir di wilayah Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (7/7/2024) siang.

Agnes, warga RT 5 Gang Ulin, Kelurahan Sungai Siring menuturkan sudah empat kali bencana banjir terjadi di daerahnya dalam kurun waktu singkat. Air banjir disertai lumpur dan pasir dari tambang batubara yang berada tak jauh dari permukiman warga.

Banjir kali ini, menurut Agnes merupakan yang paling parah dibandingkan dengan banjir-banjir sebelumnya. Ketinggian air mencapai 50 centimeter. Banjir juga membawa pasir dan lumpur yang mengotori rumah warga.

Banjir ini menyebabkan Agnes dan warga lainnya tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Akses keluar rumah pun lumpuh total.

Saat ini warga masih khawatir banjir akan bertahan lama apalagi tidak dibuat bendungan dari arah tambang menuju permukiman warga. Pasalnya limpahan air dan lumpur masih akan terjadi apabila hujan kembali turun.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/340/3038165/banjir-kian-tinggi-warga-di-halmahera-tengah-terus-dievakuasi-ke-pengungsian-2JMRZOIDPB.jpg
Banjir Kian Tinggi, Warga di Halmahera Tengah Terus Dievakuasi ke Pengungsian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/340/3037563/banjir-besar-terjang-desa-di-halmahera-tengah-akibat-sungai-kobe-meluap-bhnjtFV4O4.jpg
Banjir Besar Terjang Desa di Halmahera Tengah Akibat Sungai Kobe Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/338/3037382/curah-hujan-di-jakarta-meningkat-akhir-juli-dan-agustus-2024-waspada-banjir-7sHJJmM9PA.jpg
Curah Hujan di Jakarta Meningkat Akhir Juli dan Agustus 2024, Waspada Banjir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/340/3037355/banjir-2-meter-rendam-halmahera-tengah-bpbd-kami-cuma-bisa-nonton-DZoX0dTQBN.jpg
Banjir Tinggi 2 Meter Rendam Halmahera Tengah, BPBD: Kami Cuma Bisa Nonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/338/3034789/cegah-banjir-9-tandon-baru-dibangun-di-tangsel-llM80uzrjj.jpg
Cegah Banjir, 9 Tandon Baru Dibangun di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/340/3034427/banjir-melanda-gorontalo-lebih-dari-7-000-orang-mengungsi-k5QogbSwv8.jpg
Banjir Melanda Gorontalo, Lebih dari 7.000 Orang Mengungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement