Samarinda Utara Diterjang Banjir Disertai Pasir dan Lumpur

SAMARINDA - Hujan deras menimbulkan banjir di wilayah Kecamatan Samarinda Utara, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (7/7/2024) siang.

Agnes, warga RT 5 Gang Ulin, Kelurahan Sungai Siring menuturkan sudah empat kali bencana banjir terjadi di daerahnya dalam kurun waktu singkat. Air banjir disertai lumpur dan pasir dari tambang batubara yang berada tak jauh dari permukiman warga.

Banjir kali ini, menurut Agnes merupakan yang paling parah dibandingkan dengan banjir-banjir sebelumnya. Ketinggian air mencapai 50 centimeter. Banjir juga membawa pasir dan lumpur yang mengotori rumah warga.

Banjir ini menyebabkan Agnes dan warga lainnya tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Akses keluar rumah pun lumpuh total.

BACA JUGA: 3 RT di Jakarta Masih Tergenang Banjir Siang Ini

Saat ini warga masih khawatir banjir akan bertahan lama apalagi tidak dibuat bendungan dari arah tambang menuju permukiman warga. Pasalnya limpahan air dan lumpur masih akan terjadi apabila hujan kembali turun.

(Qur'anul Hidayat)