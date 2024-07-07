Kominfo Paparkan Jabatan Pranata Humas Penting untuk Keterbukaan Informasi ke Masyarakat

SURABAYA – Dalam rangka implementasi kebijakan baru terkait pola pengusulan formasi Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Bimbingan Teknis Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas di Surabaya, Jawa Timur.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin yang menyampaikan bahwa Pranata Humas memiliki peran penting dalam pemerintahan.

”Pranata Humas mengambil peran perencanaan, fungsi pelayanan informasi dan kehumasan, fungsi hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan,” katanya.

Acara Bimbingan Teknis Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas juga dibuka secara daring oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, yang melalui keynote speech-nya menyampaikan bahwa dalam proses pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Humas, Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik selaku pelaksana tugas Instansi Pembina JFPH melakukan penyesuaian regulasi agar ASN lebih agile dalam bekerja melalui perubahan dalam metode pengusulan formasi JFPH.

”Semoga dengan adanya penyesuaian pendekatan ini, penempatan JFPH di setiap instansi pusat dan daerah kian proporsional seiring dengan semangat merealisasikan komunikasi publik yang efektif dan inklusif kepada masyarakat dan mitra pemangku kepentingan,” ujarnya.