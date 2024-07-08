Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Hujan Deras Picu Tanah Longsor dan Banjir Bandang di Nepal, 11 Tewas dan 8 Hilang

Susi Susanti , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |07:42 WIB
Hujan Deras Picu Tanah Longsor dan Banjir Bandang di Nepal, 11 Tewas dan 8 Hilang
Hujan deras picu tanah longsor dan banjir bandang di Nepal, 11 tewas dan 8 hilang (Foto: Reuters)
A
A
A

KATHMANDU - Hujan lebat memicu tanah longsor dan banjir bandang yang menewaskan sedikitnya 11 orang dalam 36 jam terakhir di Nepal dan memblokir jalan raya dan jalan raya utama.

Juru bicara polisi Dan Bahadur Karki mengatakan delapan orang hilang, tersapu banjir atau tertimbun tanah longsor. Sedangkan 12 lainnya luka-luka dan dirawat di rumah sakit.

“Petugas penyelamat berusaha membersihkan tanah longsor dan membuka jalan,” kata Karki kepada Reuters, sambil menambahkan alat berat digunakan untuk membersihkan puing-puing.

Di Nepal tenggara, Sungai Koshi, yang menyebabkan banjir mematikan di negara bagian Bihar di India timur hampir setiap tahun, mengalir di atas tingkat bahaya.

“Aliran Koshi meningkat dan kami meminta warga untuk tetap waspada terhadap kemungkinan banjir,” terang Bed Raj Phuyal, pejabat senior distrik Sunsari tempat sungai itu mengalir, kepada Reuters.

Dia mengatakan pada pukul 09.00 (03.15 GMT) aliran air di Sungai Koshi adalah 369.000 cusec per detik, lebih dari dua kali lipat aliran normal sebesar 150.000 cusec.

Cusec adalah pengukuran aliran air dan satu cusec sama dengan satu kaki kubik per detik.

Pihak berwenang mengatakan seluruh 56 pintu air di Bendungan Koshi telah dibuka untuk mengalirkan air, dibandingkan dengan sekitar 10-12 pintu air pada situasi normal.

Pihak berwenang mengatakan aliran sungai Narayani, Rapti dan Mahakali di barat juga meningkat.

Di Kathmandu yang dikelilingi perbukitan, beberapa sungai meluap, membanjiri jalan, dan menggenangi banyak rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/18/3174623/hujan_di_nepal-i1Q4_large.jpg
Banjir Bandang dan Longsor Terjang Nepal, 22 Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/337/3170177/viral-dqn4_large.jpg
74 WNI di Nepal Telah Dipulangkan ke Tanah Air, Sisanya Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169914/nepal-qQB6_large.jpg
57 WNI yang Dipulangkan dari Nepal Sudah Tiba di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/337/3169753/wni-uyBD_large.jpg
Nepal Mencekam, 78 WNI Dipulangkan Bertahap ke Tanah Air
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169564/demonstrasi-FvKk_large.jpg
18 WNI Dipulangkan Usai Nepal Dilanda Kerusuhan, Tiba Hari Ini di Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169493/vahd_nabyl_achmad_mulachela-oRIz_large.jpg
Kemlu Pantau Kondisi 134 WNI di Nepal, Imbau Terus Waspada
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement