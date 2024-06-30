Hujan Lebat Picu Longsor Tewaskan 9 Orang di Nepal, Termasuk Anak-Anak

KATHMANDU – Setidaknya sembilan orang, termasuk tiga anak-anak, tewas setelah hujan lebat di Nepal barat memicu tanah longsor, kata seorang pejabat pada Sabtu, (29/6/2024).

Lima anggota keluarga sedang tidur ketika rumah mereka tersapu tanah longsor di desa Malika di distrik Gulmi, sekira 250 km barat Kathmandu, menurut Dizan Bhattarai, juru bicara Otoritas Manajemen Pengurangan dan Penyelamatan Bencana Nasional.

“Lima jenazah telah ditemukan,” kata Bhattarai kepada Reuters, seraya menambahkan bahwa keluarga tersebut termasuk dua anak.

Di distrik tetangga Syangja, seorang perempuan dan putrinya yang berusia tiga tahun tewas akibat tanah longsor yang menyapu rumah mereka, sementara di distrik Baglung, yang berbatasan dengan Gulmi, dua orang tewas akibat tanah longsor lainnya.

Setidaknya 35 orang di seluruh Nepal tewas akibat tanah longsor, banjir, dan sambaran petir sejak pertengahan Juni ketika hujan monsun tahunan mulai turun. Hujan biasanya berlanjut hingga pertengahan September.

Tanah longsor dan banjir bandang sering terjadi di sebagian besar wilayah pegunungan Nepal selama musim hujan dan menewaskan ratusan orang setiap tahunnya.

(Rahman Asmardika)