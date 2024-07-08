Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Dekan FK Unair Dipecat Gegara Tolak Dokter Asing, Mahasiswa Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |06:04 WIB
5 Fakta Dekan FK Unair Dipecat Gegara Tolak Dokter Asing, Mahasiswa Kibarkan Bendera Setengah Tiang
Aksi protes pencopotan Dekan FK Unair. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

JAKARTA - Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Prof Budi Santoso dipecat karena sikap kritisnya menolak rencana pemerintah mengimpor dokter asing ke Indonesia. Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) sangat prihatin dengan pemecatan anggotanya tersebut.

Protes tak hanya datang dari POGI, tapi juga dari civitas akademika FK Unair. Dokter, dosen atau tenaga pendidik dan Guru Besar FK Unair Surabaya bersama mahasiswa menggelar aksi solidaritas atas pencopotan tersebut.

Berikut sejumlah faktanya:

1. Surat Terbuka

Pengurus Pusat POGI menulis surat terbuka kepada Rektor Universitas Airlangga, mengungkapkan kekecewaan dan keprihatinannya atas pemberhentian Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.O.G, Subsp. FER dari Dekan FK Unair.

Dalam surat terbuka yang ditandatangani oleh Ketua Umum PP POGI, Prof Yudi M. Hidayat disebutkan bahwa POGI sangat menyayangkan keputusan pemberhentian Prof. Budi Santoso tanpa memperhatikan tata kelola organisasi yang berlaku.

"Keputusan ini tidak hanya mencederai prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi , tetapi juga akan merugikan kepentingan masyarakat banyak terutama dalam hal kebutuhan dokter serta layanan kesehatan yang berkualitas," tulis Yudi dalam surat terbuka diterima Okezone, Sabtu (6/7/2024).

2. Harap Pemecatan Ditinjau Kembali

Dalam surat tertanggal 4 Juli 2024 itu, POGI berharap bahwa keputusan pemberhentian Prof Budi Santoso dari Dekan FK Unair dapat ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kontribusi dan dedikasi yang telah diberikannya selama ini serta bagi kemajuan masyarakat Indonesia.

3. Aksi Solidaritas

Dokter, dosen atau tenaga pendidik dan Guru Besar FK Unair Surabaya bersama mahasiswa menggelar aksi solidaritas atas pencopotan Dekan FK Unair Profesor Budi Santoso secara mendadak.

Mereka menuntut Budi Santoso dikembalikan jabatannya. Para Guru Besar FK Unair mengancam mogok mengajar apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Aksi ini digelar pada Kamis (4/7/2024) di lapangan Fakultas Kedokteran Unair Surabaya. Unjuk rasa ini sebagai bentuk solidaritas atas pencopotan mendadak jabatan Budi Santoso sebagai Dekan FK Unair.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/12/608/3033252/viral-lulusan-universitas-nias-menangis-ijazahnya-ditahan-rektor-gegara-kritik-kampus-di-medsos-P7EduyB7fV.jpeg
Viral! Lulusan Universitas Nias Menangis, Ijazahnya Ditahan Rektor Gegara Kritik Kampus di Medsos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/337/3014424/stafsus-presiden-minta-permendikbud-kenaikan-ukt-segera-dicabut-In5TkwOSuu.jpg
Stafsus Presiden Minta Permendikbud Kenaikan UKT Segera Dicabut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/21/337/3011176/ukt-naik-gila-gilaan-komisi-x-dpr-panggil-mendikbudristek-nadiem-makarim-hari-ini-blEpzELGCD.jpg
UKT Naik Gila-gilaan, Komisi X DPR Panggil Mendikbudristek Nadiem Makarim Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/337/3010283/ukt-naik-gila-gilaan-pemerintah-harus-bertanggung-jawab-zCeZiniF2T.jpg
UKT Naik Gila-gilaan, Pemerintah Harus Bertanggung Jawab!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/337/3010270/biaya-ukt-naik-mahasiswa-kritisi-buruknya-komunikasi-pihak-rektorat-UbQvOdl0qY.jpg
Biaya UKT Naik, Mahasiswa Kritisi Buruknya Komunikasi Pihak Rektorat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/337/3010255/ukt-naik-mahasiswa-minta-dpr-revisi-permendikbud-nomor-2-tahun-2024-2lHpHmZkae.jpg
UKT Naik, Mahasiswa Minta DPR Revisi Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement