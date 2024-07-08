Diduga Terjerat Hutang, Pria Paruh Baya di Ciputat Ditemukan Tewas Tergantung

TANGSEL - Pria paruh baya berinisial S (44) ditemukan tewas gantung diri di atap sebuah saung di Jalan Roda, Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (7/6/2024).

Korban ditemukan pertama kali sudah dalam posisi tergantung oleh saksi, J, yang juga warga sekitar sekira pukul 06.00 WIB. Bagian lehernya terikat tali tambang ke atap saung.

Beberapa jam sebelum kejadian yakni sekira pukul 04.30 WIB, korban dipergoki oleh saksi lainnya berinisial D tengah melamun sambil mengisap sebatang rokok di bagian teras.

"Saudara D pulang dari bekerja melihat korban sedang duduk di teras sambil merokok, kemudian saudara D masuk ke dalam rumah untuk beristirahat," terang Kapolsek Ciputat Timur Kompol Kemas MS Arifin melalui Kasi Humas Bripka Suryadi.