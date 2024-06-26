Advertisement
HOME NEWS SULSEL

Viral! Remaja Perempuan di Makassar Coba Bunuh Diri Lompat dari Lantai 3 Rusun

Abdoellah Nicolha , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |19:59 WIB
Viral! Remaja Perempuan di Makassar Coba Bunuh Diri Lompat dari Lantai 3 Rusun
Remaja perempuan coba bunuh diri dengan lompat dari lantai 3 rusun (Foto : Istimewa)
MAKASSAR – Seorang remaja perempuan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) berinisial MUI (15) nekat mencoba bunuh diri dengan melompat dari lantai 3 rumah susun (Rusun), Rabu (26/6/2024).

Aksi nekat remaja perempuan itu terekam kamera hingga videonya viral di media sosial. Penghuni rusun yang melihat kejadian itu sempat dibuat kaget.

Beruntung, remaja yang diketahui berasal dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, tersebut selamat dari maut.

Dia berhasil diselamatkan oleh penghuni rusun lainnya yang melihat kejadian itu yang langsung memberikan pertolongan.

Remaja yang diduga depresi itu hanya mengalami luka lebam pada bagian tubuh belakang akibat benturan setelah melompat dari ketinggian.

Kasi Humas Polrestabes Kota Makassar, Sulawesi Selatan, AKP Wahid saat dikonfirmasi, menegaskan bahwa pihaknya masih penyelidikan penyebab lain dari dugaan awal, karena depresi.

“Remaja itu ingin coba bunuh diri, dia sementara duduk-duduk di tangga. Kemudian diperkirakan yang bersangkutan lagi depresi, melompat turun dari tangga, lantai 3,” katanya.

