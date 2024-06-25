Putrinya Kelamaan Pacaran Tak Kunjung Dinikahi, Ayah Bunuh Kekasih Anaknya

PEKANBARU - Seorang pria di Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau A (53) membunuh tetangganya. Belakangan diketahui kalau penyebabnya karena pelaku kesal karena merasa anak gadisnya dipermainkan korban.

Korban tewas adalah DH (30). Korban tewas dengan sejumlah luka bacok di tubuhnya. Sementara pelaku saat ini sudah berhasil diamankan pihak kepolisian.

"Ada ditemukan luka bacok di kaki dan leher akibat dianiaya menggunakn senjata tajam. Pelaku sudah dimakamkan," kata Kapolres Inhil AKBP Budi Setiawan Selasa (25/6/2024).

Kasus itu terjadi pada 24 Juni 2024. Saat itu korban berada di rumah tiba-tiba dikejar pekaku dengan menggunakan parang. Saat kejadian dilihat oleh ibu korban, A. Saat itu dia milihat anaknya dibacok pada bagian kaki.

Sang ibu pun yang tidak tahan anaknya dibacok mempertanyakan kenapa melakukan itu dan apa kesalahan anaknya serta meminta pelaku tidak melakukan kejahatannya lagi.

Namun pelaku tidak mengubris, dia kembali menyerang korban. Korban yang sudah tidak berdaya dibacok pada bagian leher.

Melihat hal itu ibu korban berusaha menolong anaknya. Namun, tersangka malah akan menghabisi ibu korban. Pelaku pun mengejar ibu korban dengan menggunakan golok. Korban lari ketakutan dan meminta pertolongan dan kemudian ditolong warga.