Sempat Hilang, Wanita di Lampung Ditemukan Tewas Diduga Diserang Buaya

Mayat wanita di Lampung ditemukan tidak utuh, diduga diserah buaya (Foto : Polres Tanggamus)

TANGGAMUS - Sempat dinyatakan hilang, seorang wanita bernama Painah (51) ditemukan tewas pada Selasa (25/6/2024), sekira pukul 14.50 WIB.

Warga Desa Sripurnomo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus itu diduga tewas usai diserang buaya.

BACA JUGA: Warga Gunung Putri Digegerkan Penemuan Mayat Pria Tergantung di Pohon

Kasat Polairud Polres Tanggamus Iptu Zulkarnain mengatakan, jasad Painah ditemukan di sekitar Sungai Pekon Sudimoro Bangun atau sekitar dua kilometer dari tempat terakhir korban dinyatakan hilang.

"Jenazah ditemukan dalam kondisi tidak utuh, diduga akibat serangan buaya," ujar Zulkarnain dalam keterangannya.

BACA JUGA: Jasad Perempuan dengan Tangan Terikat Ditemukan Membusuk di Bantul

Kasat menyebut, usai ditemukan, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Batin Mangunang, Kota Agung untuk dilakukan otopsi.

"Setelah proses autopsi tersebut selesai, jenazah akan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan," tuturnya.