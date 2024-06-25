Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sempat Hilang, Wanita di Lampung Ditemukan Tewas Diduga Diserang Buaya

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |20:17 WIB
Sempat Hilang, Wanita di Lampung Ditemukan Tewas Diduga Diserang Buaya
Mayat wanita di Lampung ditemukan tidak utuh, diduga diserah buaya (Foto : Polres Tanggamus)
A
A
A

TANGGAMUS - Sempat dinyatakan hilang, seorang wanita bernama Painah (51) ditemukan tewas pada Selasa (25/6/2024), sekira pukul 14.50 WIB.

Warga Desa Sripurnomo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus itu diduga tewas usai diserang buaya.

Kasat Polairud Polres Tanggamus Iptu Zulkarnain mengatakan, jasad Painah ditemukan di sekitar Sungai Pekon Sudimoro Bangun atau sekitar dua kilometer dari tempat terakhir korban dinyatakan hilang.

"Jenazah ditemukan dalam kondisi tidak utuh, diduga akibat serangan buaya," ujar Zulkarnain dalam keterangannya.

Kasat menyebut, usai ditemukan, jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Batin Mangunang, Kota Agung untuk dilakukan otopsi.

"Setelah proses autopsi tersebut selesai, jenazah akan dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Buaya Tewas Diserang Buaya Mayat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193174/garis_polisi-tGPg_large.jpg
Geger Satu Keluarga Ditemukan Tewas dalam Rumah Kontrakan di Tanjung Priok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement