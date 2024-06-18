Driver Ojol Hendak Bunuh Diri dari Atas SUTET, Diduga Stres Masalah Ekonomi

JAKARTA - Seorang driver ojek online yang belum diketahui identitasnya hendak melakukan aksi bunuh diri dari atas tiang listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Bekasi. Driver ojol diduga hendak mengakhiri hidupnya karena masalah ekonomi rumah tangganya.

Informasi itu diunggah oleh akuk resmi Dinas Gulkarmat DKI Jakarta @humasjakfire, yang mana peristiwa itu terjadi pada Senin (17/6/2024). Terdapat video penyelamatan yang dilakukan petugas Dinas Gulkarmat DKI Jakarta terhadap pria yang mengenakan jaket ojol tersebut dari atas tiang istrik SUTET.

"Tim penyelamat dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Kota

Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berhasil melakukan perbantuan operasi untuk evakuasi penyelamatan pada seorang pria yang melakukan percobaan bunuh diri di Jalan Turi Jaya, Desa Sagara Makmur, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat," tulis akun Instagram Dinas Gulkarmat DKI Jakarta tersebut, Senin (17/6/2024).

Disebutkan, seorang pria nekat memanjat tiang listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) di wilayah Bekasi itu. Warga sekitar yang khawatir lantas menghubungi petugas penyelamat untuk meminta bantuan.

"Prosesnya berlangsung dari pukul 14.25 WIB sampai dengan pukul 15.01 WIB. Petugas beserta teman korban mencoba membujuk dan berhasil mendekati pria tersebut lalu membawanya turun dengan aman dari tiang listrik SUTET," tulis petugas.