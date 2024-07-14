7 Fakta Percobaan Bunuh Diri Mahasiswa dari Jembatan Suhat, Lompat saat Ramai

MALANG - Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) dilaporkan melakukan percobaan bunuh diri di Jembatan Soekarno Hatta (Suhat) Malang. Aksi percobaan bunuh diri ini memang mengangetkan warga, dan pengendara jalan yang melintas di Jalan Soekarno Hatta (Suhat) yang berada di seberang kampus UB.

Sejumlah fakta berhasil dirangkum oleh MNC Portal, akan peristiwa percobaan bunuh diri ini:

7. Peristiwa di akhir pekan gegerkan warga

Peristiwa ini percobaan bunuh diri ini dilakukan pada Sabtu pagi dan menggegerkan warga. Pasalnya percobaan bunuh diri dilakukan saat lalu lintas mulai terpantau ramai.

Hariyadi, saksi mata menuturkan, pria muda yang teridentifikasi merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya ini memang sudah berada di lokasi jembatan pada Sabtu pagi (13/7/2024), sekitar pukul 08.30 WIB.

"Lompat sekitar jam 9-an, saat itu memang kondisi jalanan sini ramai, makanya langsung mengagetkan juga. Tadi sini sempat macet lalu lintasnya," ucap Hariyadi, yang merupakan petugas sekuriti di Apartemen Suhat.

6. Korban sempat terlihat berdiri di jembatan

Sebelum melompat ke bawah Jembatan Suhat Malang sisi timur. Pria itu disebut saksi mata yang juga petugas sekuriti Apartemen Suhat, tak jauh dari lokasi tempatnya kerja, sempat berdiri di dekat jembatan.

"Saat itu Itu orangnya sudah berdiri di jembatan itu. Saya jam 8 waktu jaga didatangi dua relawan katanya mau mencegah orang bunuh diri. Dua orang (relawan) ini izin masuk (parkir motor di dekat pos satpam) mau ngecek," ucap Hariyadi kembali.

5. Melompat dari jembatan setelah didekati

Begitu mendapat informasi adanya dugaan pria muda yang mencurigakan di Jembatan Suhat Malang itu, dua orang relawan ini berusaha untuk mencegahnya. Namun ketika mulai mendekati titik lokasi di jembatan sisi timur, ia sudah terjun ke bawah.

"Waktu dilihat mau didekati ke sana sama dua orang relawan yang dapat laporan ternyata sudah terjun. Jatuhnya di bawah jembatan sisi timur, di selatannya Sungai Brantas," ungkap dia.

Di sisi lain, Kabag Operasional Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Malang Anang Yuwono menuturkan, pihaknya menerima informasi adanya orang mencoba bunuh diri sekitar pukul 09.00 WIB, dengan posisi sudah jatuh di bawah Jembatan Suhat Malang.

"Dilaporkan oleh teman-teman relawan Es Teh Anget ada orang jatuh di bawah Jembatan Soekarno Hatta jam 9 pagi," ucap Anang.

4. Proses evakuasi berjalan dramatis

Proses evakuasi korban sempat berlangsung lama dan dramatis. Petugas sempat berusaha mengevakuasi korban dengan seling tali ke bawah dan mengangkatnya perlahan ke atas jembatan.

Tapi faktor adanya banyak kabel di sisi timur jembatan membuat menghalanginya. Akhirnya petugas gabungan dari pemadam kebakaran (Damkar), PMI, kepolisian, dan relawan, melakukan evakuasi dengan metode manual, dengan mengangkatnya dengan tandu.

"Tim Damkar dan tim relawan melakukan evakuasi melalui jalur sungai, hingga korban dimasukkan ke dalam ambulan. Tim melakukan evakuasi melalui akses jalan perkampungan penduduk," ucap Kabag Operasional Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Malang Anang Yuwono, dikonfirmasi terpisah.