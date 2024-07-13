Dramatisnya Evakuasi Mahasiswa UB Pada Percobaan Bunuh Diri di Jembatan Suhat Malang

MALANG - Proses evakuasi pria yang melakukan aksi bunuh diri di Jembatan Soekarno Hatta (Suhat) Malang berlangsung dramatis. Proses evakuasi dilakukan oleh tim penyelamat dari pemadam kebakaran (Damkar) dibantu PMI dan relawan gabungan, dari tebing di sisi selatan Sungai Brantas, Malang.

Hariyadi, saksi mata menuturkan, korban ini jatuh di tebing sisi selatan Sungai Brantas, di bawah Jembatan Suhat Malang sisi timur. Jatuhnya tepat di tebing belakang pabrik es yang ada di seberang Universitas Brawijaya (UB).

"Dia itu jatuh di tebingnya, nggak sampai di air sungainya, jadi dari sungai berjarak dua meteran. Jatuh di tebing belakang pabrik es," kata Hariyadi, ditemui di lokasi kejadian, Sabtu (13/7/2024).

Korban saat itu disebut masih dalam posisi sadar, dan sempat diajak berkomunikasi dengan tim relawan yang turun ke bawah jembatan. Tim juga memeriksa dan mengidentifikasi luka apa yang dialami oleh pria yang diketahui berinisial AHM berusia 19 tahun, mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) asal Bekasi, Jawa Barat.

"Jatuh di bawah itu sadar posisinya. Matanya juga masih terbuka, saya lihat tadi diajak komunikasi sama tim relawan yang turun. Itu sekitar jam setengah 9an," ujarnya.

Proses evakuasi awalnya mencoba dilakukan dengan tali seling dan ditarik dari atas jembatan. Tapi karena ada kabel - kabel yang menghalangi, proses evakuasi itu diganti dengan evakuasi manual mengangkat dari tepi Sungai Brantas. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis dan lama, petugas harus memastikan kondisi luka korban terlindungi dahulu.