HOME NEWS JATIM

Pemuda di Malang Nekat Lompat dari Jembatan Suhat Dekat UB, Diduga Hendak Bunuh Diri

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |12:30 WIB
Pemuda di Malang Nekat Lompat dari Jembatan Suhat Dekat UB, Diduga Hendak Bunuh Diri
Tim SAR evakuasi korban (foto: dok ist)
A
A
A

MALANG - Pria di Kota Malang melompat dari area Jembatan Soekarno Hatta (Suhat) Malang. Pria muda itu diduga melakukan percobaan bunuh diri, melompat dari Jembatan Suhat sisi timur di selatan Sungai Brantas Malang.

Peristiwa ini terjadi di Jembatan Suhat, Malang, pada Sabtu pagi (13/7/2024) dan sempat menggegerkan warga sekitar. Warga terlihat memadati area jembatan, yang membuat lokasi Jalan Soekarno Hatta, yang mengarah ke kampus Universitas Brawijaya (UB) Malang, padat merayap.

Hariyadi, seorang saksi mata menyatakan, awalnya melihat pria itu berdiri di sisi selatan Sungai Brantas, di atas jembatan. Saat itu identitas pria yang belum diketahui namanya ini tampak berdiri dengan tatapan mata kosong.

"Itu orangnya sudah berdiri di jembatan itu. Saya jam 8 waktu jaga didatangi dua relawan katanya mau mencegah orang bunuh diri," ucap Hariyadi, ditemui di kawasan Jembatan Suhat, Kota Malang.

Ia dan relawan itu lantas menyusul ke area sebagaimana dilaporkan oleh warga. Awalnya petugas relawan yang menerima informasi memantau dari jauh, dan mencoba mendekati pria ini. Tapi begitu didekati dan dilihat ternyata sudah melompat ke bawah.

"Itu kan korban awalnya berdiri, tadi dua orang relawan itu sempat ke sini minta bantuan dan minta izin (memarkirkan kendaraannya), nah waktu dilihat mau didekati ke sana sama dua orang relawan yang dapat laporan ternyata sudah terjun," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
