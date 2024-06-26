Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wanita Korban Pembunuhan Tetangganya Sempat Dikira Korban Perampokan

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |19:22 WIB
Wanita Korban Pembunuhan Tetangganya Sempat Dikira Korban Perampokan
Ilustrasi (Foto: Freepik)
A
A
A

LAMPUNG UTARA - Sumini (58), wanita yang dibunuh oleh tetangganya sendiri sempat diduga menjadi korban perampokan lantaran ada beberapa barang korban yang hilang.

Hal tersebut diungkapkan Kasat Reskrim Polres Lampung Utara Iptu Stefanus Reinaldo Fajar Nuswantoro Boyoh saat dikonfirmasi MNC Portal, Rabu (26/6/2024).

"Awalnya kami duga motifnya adalah faktor ekonomi karena ada barang korban yang hilang. Tetapi setelah kami dalami, ternyata itu hanya modus pelaku untuk membuat seakan-akan telah terjadi perampokan di rumah korban," ujar Stefanus.

Kasat menuturkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, pembunuhan tersebut berawal saat tersangka SA (30) berpura-pura meminjam pompa kepada korban lewat pintu belakang rumah korban pada Minggu 23 Juni 2024.

"Ada ucapan dari korban yang membuat pelaku sakit hati, sehingga ia melakukan aksi nekat tersebut,” ujar Stefanus.

Setelah berpura-pura menggunakan pompa, pelaku lalu mengembalikannya sembari melihat situasi. Merasa situasi aman, pelaku langsung membekap dan menjatuhkan korban ke lantai.

Kemudian korban yang dalam kondisi setengah sadar dicekik dengan kabel mikrofon yang diambil pelaku dari kamar. Lalu setelah mengetahui korban tidak bernapas, pelaku menyeret korban ke kamar kemudian menutup muka korban dengan kain keset lantai dan menyiramkan dengan air.

"Selanjutnya pelaku mengacak-ngacak rumah korban untuk mengelabui kejadian seakan-akan rumah korban dirampok. Pelaku juga sempat mengambil uang korban, namun kemudian dibuang," ungkap Kasat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/338/3190699/tersangka_pembunuhan_kacab_bank_bumn-Zw3R_large.jpg
Polda Metro Serahkan 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BUMN ke Jaksa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185738/viral-pXky_large.jpg
Hari Guru Nasional, Guru Nyambi Taksi Online Tewas Mengenaskan di Tengah Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3184922/mayat-Y8tR_large.jpg
5 Fakta Dosen Cantik Tewas Tanpa Busana hingga AKBP B Dipatsuskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/340/3184666/viral-iX7A_large.jpg
Heboh Dosen Cantik Tewas di Hotel Tanpa Busana, Propam Polda Jateng Tangkap AKBP B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184416/pembunuhan-5I3w_large.jpg
Pelaku Penikaman Pria di Condet hingga Tewas Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184394/pembunuhan-K7AE_large.jpg
Polisi Berpeluang Pakai Pasal Pembunuhan Berencana dalam Kasus Kacab Bank BUMN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement