INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

KPU Kabupaten Tanah Datar Gelar Sosialisasi di Daerah Terdampak Banjir Bandang

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |16:47 WIB
KPU Kabupaten Tanah Datar Gelar Sosialisasi di Daerah Terdampak Banjir Bandang
KPU Tanah Datar lakukan sosialisasi di lokasi terdampak banjir bandang (Foto : Istimewa/Okezone.com)




TANAH DATAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanah Datar melaksanakan sosialisasi di lokasi daerah terdampak bencana banjir bandang di nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum, Kamis (11/07/2024).

Dalam kesempatan itu, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan SDM KPU Kabupaten Tanah Datar, Ikhwan Arif menyampaikan pentingnya sosialisasi dan edukasi bagi pemilih yang terdampak bencana.

“Pemilih yang terdampak bencana banjir bandang galodo ini perlu mendapatkan perlakuan khusus, sebab pemilih dalam kondisi keterbatasan akses, informasi kemudian adanya perlakuan yang sedikit berbeda dengan wilayah yang tidak terdampak bencana” ujarnya dalam keterangan yang diterima.

Pemilih, sambungnya, perlu mendapatkan dukungan sosial dan moral agar para pemilih terdorong kembali niatnya untuk menggunakan hak pilihnya pada proses pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Selain itu dirinya juga menyinggung persoalan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) DPD RI Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan pada 13 Juli 2024.

“Pada kesempatan kali ini kita dihadapkan pada dua agenda khusus yaitu pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 November 2024 dan pemungutan suara ulang, PSU DPD RI Provinsi Sumatera Barat,” ujarnya.

Menurut Ikhwan pentingnya memberikan informasi dan edukasi seperti tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak dan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

“Sosialisasi ini sangat penting untuk memberikan informasi dan edukasi terkait tahapan pilkada yang saat ini berlangsung yaitu proses pencocokan dan penelitian, coklit data pemilih kemudian beririsan dengan proses pemungutan suara ulang, PSU DPD RI,” ujarnya.

