HOME NEWS JABAR

Diduga Alami Gizi Buruk, Bayi di Sukabumi Tidak Mampu Berobat ke Rumah Sakit

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |03:52 WIB
Diduga Alami Gizi Buruk, Bayi di Sukabumi Tidak Mampu Berobat ke Rumah Sakit
A
A
A

SUKABUMI - Seorang bayi berusia 1,7 tahun warga Kampung Babakan RT 03/08, Desa Parakanlima, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, diduga alami gizi buruk. Keterbatasan ekonomi keluarga, membuat kedua orang tuanya tidak mampu membawanya ke rumah sakit.

Bayi bernama Muhammad Risky Al Fajri (1,7) anak dari kedua pasangan suami istri, Yana (30) dan Santi Susanti (32) mengaku belum pernah menerima berbagai bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah. Begitu pula untuk jaminan kesehatan, keluarganya belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sebagai orang tua dan kepala keluarga, Yana bekerja sebagai buruh kuli panggul buah Kawung, yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari 4 anggota keluarganya. Hal tersebut yang membuat Yana tidak bisa membawa anaknya berobat ke rumah sakit.

"Kondisi anak saya perkembangan dan pertumbuhannya tidak seperti bayi lainnya, pada saat diperiksa oleh bidan di Puskesmas Cikembar tidak menjelaskan seperti apa informasi kesehatannya, hanya dilakukan penimbangan saja ketika melakukan kontrol," ujar Yana, Kamis (11/7/2024).

Lebih lanjut Yana mengatakan, semakin hari kondisi anaknya semakin buruk, beruntung ada salah satu kerabatnya yang menginformasikan keadaan bayi tersebut kepada salah seorang donatur yang mau membawanya berobat ke rumah sakit.

"Akhirnya anak saya dijemput dan dibawa ke ke rumah sakit Bunut (RSUD R Syamsudin SH Kota Sukabumi) dan sekarang sudah dirawat. Kalo biaya pribadi saya ga sanggup, jangan untuk ke rumah sakit, makan sehari-hari aja sudah susah," ujar Yana.

Halaman:
1 2
      
