Tegaskan Tak Mundur dari Pencalonan, Biden : Saya Tak Akan Pergi ke Manapun

DETROIT - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden (81), menegaskan dirinya tak akan pergi kemanapun terkait pencalonannya pada Pilpres 2024. Ia mengungkapkan hal ini di tengah banyaknya pembeloktan dari Partai Demokrat ke Partai Republik dan performa buruknya pada debat calon pilpres.

Ia mengungkapkan hal itu saat mengadakan rapat umum yang jarang terjadi di Detroit pada Jumat (12/7/2024). Rapat unum itu sebagai upaya menghidupkan kembali kampanye pemilihannya yang mengalami kesulitan.

“Saya berlari dan kami akan menang,” katanya kepada massa yang membawa tanda “Motown is Joetown”, melansir Reuters, Sabtu (13/7/2024).

“Jangan berhenti. Saya calonnya. Aku tidak pergi ke mana-mana," tuturnya,.

“Mereka telah memukul saya,” kata Biden menunjuk ke area pers di gym, yang kemudian dicemooh oleh penonton.

“Mudah-mudahan seiring bertambahnya usia akan muncul sedikit kebijaksanaan,” kata Biden, dengan nada menantang dan terkadang gembira.

"Ini yang saya tahu. Saya tahu bagaimana mengatakan kebenaran, saya tahu benar dan salah. Saya tahu orang Amerika menginginkan presiden, bukan diktator," tuturnya.