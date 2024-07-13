Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ini Motif Oknum Bidan Aniaya Lansia Pakai Balok Kayu di Lampung Tengah

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |11:27 WIB
Ini Motif Oknum Bidan Aniaya Lansia Pakai Balok Kayu di Lampung Tengah
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

LAMPUNG TENGAH - Polisi akhirnya mengungkap motif oknum bidan yang tega menganiaya seorang nenek di Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah.

Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Nikolas Bagas Yudhi Kurnia mengatakan, tersangka Yanti Fitrian nekat memukul korban menggunakan kayu lantaran merasa kesal.

Nikolas menuturkan, tersangka Yanti hendak meminjam cincin dan uang sebesar Rp20 juta kepada korban. Namun Yanti meminta korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain.

"Tapi korban ini harus minta izin kepada anaknya untuk bisa meminjamkan kepada tersangka. Jadi hal tersebut diketahui orang lain, sehingga membuat pelaku kesal," ujar Nikolas saat dikonfirmasi, Sabtu (13/7/2024).

Nikolas menambahkan, pelaku sebelumnya sempat beralibi tega memukul korban lantaran korban menolak saat pelaku datang ke rumah korban untuk membeli ayam.

"Lalu betul pada saat kejadian itu, dari tersangka menanyakan kepada korban hendak membeli ayam dan dijawab korban nanti saja. Namun itu hanya kamuflase saja," ungkap Nikolas.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177463//perindo-N3x7_large.jpg
Puspadaya Perindo Dampingi Wanita Korban Penganiayaan di Polsek Koja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066//penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177051//penyekapan-aFAj_large.jpg
Detik-Detik Menegangkan Pembebasan Korban Penyekapan di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177037//pengeroyokan-N5cx_large.jpg
Dituding Rekam Video Diam-Diam, Pengunjung Kafe di Cengkareng Dikeroyok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176986//orang_dibakar-VdPg_large.jpg
Sadis, Suami di Jatinegara Diduga Tega Bakar Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944//penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement