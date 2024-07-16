Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Gagalkan Penyelundupan 30 Kg Sabu ke Banten Via Pelabuhan Merak

Fariz Abdullah , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |21:14 WIB
Polisi Gagalkan Penyelundupan 30 Kg Sabu ke Banten Via Pelabuhan Merak
Polisi gagalkan penyelundupan 30 kg sabu. (Foto: Fariz Abdullah)
A
A
A

CILEGON - Polisi menggagalkan Ppnyelundupan 30 kilogram narkoba jenis sabu saat masuk ke Provinsi Banten melalui Pelabuhan Merak, Jumat (12/7/2024). 

Narkoba dengan jumlah fantastis itu berhasil digagalkan oleh Kasatlantas Polres Cilegon, AKP Mulya Sugiharto. Mulanya dia menerima laporan bahwa terdapat kendaraan Toyota Innova bergerak menuju Pelabuhan Merak.

Mobil berwarna hitam dengan Pelat Nomor Polisi B 2372 BYA yang menuju dermaga eksekutif Pelabuhan Merak itu diduga memuat atau membawa narkotika jenis sabu.

Mendapatkan laporan, mantan Kasatlantas Polres Lebak ini bergerak dan mengejar identitas mobil. Tak perlu waktu lama, pihaknya melakukan pemeriksaan.

"Saat diperiksa ada dua orang pemuda di dalamnya yakni pemuda inisial HR (21) dan TR (32) warga Padang dan Batam," kata Kapolres Cilegon, AKBP Kemas Indra Natanegara dalam keterangan pers, Selasa (16/7/2024).

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, lanjutnya, didapati barang diduga narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan ke dalam interior pintu kendaraan.

"Didapati 30 bungkus plastik warna silver bergambar ikan arwana bertuliskan ZMY yang didalamnya berisi diduga Narkotika jenis sabu-sabu," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179089/narkoba-AbTL_large.jpg
Keberhasilan Polri Bongkar Jaringan Narkoba Wujud Pilar Pelindung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178857/narkoba-DoYy_large.jpg
Polri Tangkap 51.763 Tersangka Narkoba, Wasekjen MUI: Penegakan Hukum Harus Tegas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178628/narkoba-BYVI_large.jpg
Ratusan WNA Ditangkap di RI Terkait Narkoba, Terbanyak dari Negara Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178165/yusril-x8u2_large.jpg
Yusril Tindak Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Lapas, Dipecat hingga Turun Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177645/narkoba-q2jw_large.jpg
6 Bulan Beroperasi, Pabrik Sabu di Apartemen Cisauk Raup Untung Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177617/narkoba-rSX8_large.jpg
Lab Sabu di Apartemen Cisauk Digerebek, 2 Orang Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement