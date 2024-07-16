Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Razia Hiburan Malam di Pekanbaru, 16 Pengunjung Positif Narkoba

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |13:19 WIB
Razia Hiburan Malam di Pekanbaru, 16 Pengunjung Positif Narkoba
Polisi melakukan razia tempat hiburan malam di Pekanbaru (Foto : Banda H)
PEKANBARU - Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melakukan razia salah satu tempat hiburan malam di Pekanbaru, Selasa (16/7/2024), dini hari. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 16 orang yang positif narkoba.

Dari belasan orang ini, polisi mengamankan tujuh orang muda mudi yang berada dalam satu room. Di mana semua positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu.

"Dalam razia ini kami temukan tujuh pengunjung di dalam satu room mereka mengaku pakai ekstasi tetapi hasil tes nya sabu,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Manang.

Mereka pun diintrogasi dan mengaku kalau mengkonsumsi narkoba itu untuk bersenang-senang di room karaoke.

Sebanyak 7 muda-mudi ditangkap Ditresnarkoba Polda Riau. Mereka mengkonsumsi narkoba setelah petugas melakukan tes urine.

Selain ketujuh orang tersebut, petugas juga razia sejumlah room lainnya dan melakukan tes urine. Hasilnya ada sembilan lain positif narkoba.

