INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Kuatkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila, BPIP Gandeng Generasi Muda

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |19:47 WIB
Kuatkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila, BPIP Gandeng Generasi Muda
Kepala BPIP, Yudian Wahyudi (foto: dok ist)
A
A
A

YOGYAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar workshop di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin 15 Juli 2024. Hal itu dilakukan untuk penguatan nilai-nilai Pancasila bagi para pelajar.

"Sudah menjadi hal yang pasti, bahwa kita tidak ingin anak-anak terpapar oleh ideologi yang merusak, dan memecah belah persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila harus kita jaga dan langgengkan melalui pengamalan dalam kehidupan sehari-hari," kata Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).

Mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu menambahkan, nilai-nilai luhur Pancasila harus terus dipromosikan oleh BPIP untuk menjaga persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"BPIP akan terus melakukan sosialisasi di sekolah dan kampus, dan merangkul generasi muda di seluruh Indonesia, untuk memastikan anak-anak kita semua terlindung dari ideologi yang bisa merusak persatuan bangsa," tegasnya.

"Saya berpesan kepada adik-adik, untuk melahap ragam ilmu pengetahuan dan menguasai sains-teknologi, karena tantangan bangsa Indonesia kedepannya akan semakin kompleks. Dengan menguasai sains-teknologi dan menguasai ragam bahasa asing, bangsa Indonesia akan terus menjadi bangsa yang maju dan kompetitif," sambungnya.

