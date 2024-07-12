Arogan! Anggota Pemuda Pancasila Lawan Arah dan Tendang Mobil Warga di Semarang

SEMARANG – Viral di media sosial seorang anggota Pemuda Pancasila (PP) terlibat cekcok dengan pengemudi mobil di Desa Kalongan, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Dalam video terlihat seorang pria paruh baya berpakaian batik turun dari mobil menghampiri mobil lainnya karena jalannya terganggu usai lawan arah.

Pria yang belakangan diketahui bernama Wisnu itu memaki pengendara lain dan menendang kaca mobil dengan arogan.

"Ini Ketua PP Kabupaten Semarang, advokasi, lawyer ini lawyer. Kamu," ujar Wisnu dalam video tersebut dikutip, Jumat (12/7/2024).

“Loh, jenengan lawyer, tahu aturannya toh,” timpal perekam video tersebut.

“Ini tuh enggak usah direkam. Mas ini jalan rusak,” timpal seorang wanita yang keluar dari mobil Wisnu.

Sementara itu, Ketua MWP PP Jateng Bambang Eko Purnomo, memastikan bahwa pria dalam video tersebut bukan Ketua PP Semarang. Wisnu merupakan anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Semarang.

"Bukan ketua itu, ketua namanya Ali Imron, saya malah baru tahu itu anggota namanya Wisnu karena setiap pertemuan tingkat provinsi dia nggak pernah hadir,” pungkasnya.