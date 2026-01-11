Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Aksi WNA Pamer Kelamin di Taman Literasi Blok M

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |19:06 WIB
JAKARTA - Seorang warga negara asing (WNA) diduga melakukan aksi eksibisionis di Taman Literasi, kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Kejadian ini viral pascakorban mengunggah kejadiannya di media sosial (medsos).

1. WNA Pamer Kelamin

Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru, Kompol Suparmin, menjelaskan pihaknya langsung turun tangan begitu kejadian viral. Dalam pemeriksaan saksi, pelaku mengaku kegerahan hingga membuatnya menggaruk bagian tubuhnya.

"Keterangan dari saksi sih, saksi menanyakan ke pelakunya alasan mengapa melakukan perbuatan tersebut. Alasannya cuacanya di Indonesia sangat panas dan membuat gatel dari leher sampai bawah gitu," ujar Suparmin kepada wartawan, Minggu (11/1/2026).

Ia menambahkan, polisi sempat mendatangi lokasi kejadian untuk menemui terduga pelaku WNA. Namun, saat tiba di lokasi, terduga pelaku sudah pergi dari lokasi.

"Jadi sama security cuma diusir, enggak diminta nomor teleponnya, lain kali sudah kita imbau kalau ada begitu telpon dulu ke kita, ke polsek biar kita dateng dari pihak kepolisian," tutur Suparmin.

 

