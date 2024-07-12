Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Viral! Helikopter Rombongan Jokowi Rusak Tanaman Singkong, Warga Rugi Jutaan Rupiah

Jimi Irawan , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |17:24 WIB
Viral! Helikopter Rombongan Jokowi Rusak Tanaman Singkong, Warga Rugi Jutaan Rupiah
Tanaman Singkong Warga Rusak/Foto: Okezone
A
A
A


LAMPUNG UTARA - Rombongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Lampung Utara selain membawa berkah bagi para pedagang UMKM, ternyata juga berdampak pada masyarakat.

Pasalnya, dua helikopter yang membawa rombongan Presiden Jokowi diduga rusak sejumlah lahan singkong yang berada di sekitar Stadion Sukung Kotabumi.

Hal ini diketahui dari akun Facebook @Deki Mellenium yang meng-upload tiga video dengan caption "laju gagal panen kiyai saleh" hingga viral di media sosial.

Pemilik lahan singkong, Rahmat Saleh membenarkan bahwa tanaman singkong miliknya rusak akibat angin helikopter yang mendarat di Stadion Sukung kemarin.

"Nggak lebar kok bang, lahan nya sekitar 720 M2, singkongnya langsung dicabut sebagian karena isinya pada ngangkat ditiup angin helikopter Pak Jokowi kemarin. Karena kalau dibiarin nanti pada busuk,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

Rahmat melanjutkan, bahwa singkong tersebut baru sekitar 5-6 bulan ditanam dengan jenis singkong caseza. Dia terpaksa memanen lebih dini karena rusak. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177459/viral-RrU7_large.jpg
Otak Penyerangan Warkop Bersenjata di Tanah Abang Ditangkap, Nih Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176944/penganiayaan-oXCc_large.jpg
Viral 3 Orang Diduga Diculik dan Disiksa Usai Jual Beli Mobil di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/337/3176743/viral-HAqz_large.jpg
Viral! Patwal PM Hentikan Mobil Berujung Ditabrak, Jenderal Marinir: Kita Tidak Tolerir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176084/viral-lWrb_large.jpg
Viral Pernikahan Kakek di Pacitan Mahar Cek Rp3 Miliar Diduga Palsu, Kemenag Buka Suara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912/viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/340/3174683/bola_api-lvzu_large.jpg
Heboh, Bola Api Melintas di Langit Cirebon hingga Terdengar Dentuman Keras
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement