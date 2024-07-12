Viral! Helikopter Rombongan Jokowi Rusak Tanaman Singkong, Warga Rugi Jutaan Rupiah





LAMPUNG UTARA - Rombongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Lampung Utara selain membawa berkah bagi para pedagang UMKM, ternyata juga berdampak pada masyarakat.

Pasalnya, dua helikopter yang membawa rombongan Presiden Jokowi diduga rusak sejumlah lahan singkong yang berada di sekitar Stadion Sukung Kotabumi.

Hal ini diketahui dari akun Facebook @Deki Mellenium yang meng-upload tiga video dengan caption "laju gagal panen kiyai saleh" hingga viral di media sosial.

Pemilik lahan singkong, Rahmat Saleh membenarkan bahwa tanaman singkong miliknya rusak akibat angin helikopter yang mendarat di Stadion Sukung kemarin.

"Nggak lebar kok bang, lahan nya sekitar 720 M2, singkongnya langsung dicabut sebagian karena isinya pada ngangkat ditiup angin helikopter Pak Jokowi kemarin. Karena kalau dibiarin nanti pada busuk,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

BACA JUGA: Momen Jokowi Nongkrong Malam di Kafe Lampung Tengah

Rahmat melanjutkan, bahwa singkong tersebut baru sekitar 5-6 bulan ditanam dengan jenis singkong caseza. Dia terpaksa memanen lebih dini karena rusak.