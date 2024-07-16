Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Geger Penemuan Bahan Peledak di Rumah Kosong Jember

Bambang Sugiarto , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |06:01 WIB
Geger Penemuan Bahan Peledak di Rumah Kosong Jember
Penemuan bahan peledak di rumah kosong Jember (Foto: Tangkapan layar/Bamban Sugiarto)
A
A
A

JEMBER - Warga perumahan Villa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember digegerkan dengan penemuan sejumlah bahan kimia berbahaya. Temuan bahan-bahan yang diduga digunakan sebagai peledak itu langsung di sita pihak berwajib.

Video amatir merekam penemuan sejumlah bahan kimia berbahaya di salah satu rumah kosong tersebut. Dalam video tampak penemuan bahan kimia yang diduga merupakan racikan bahan peledak, seperti kalium nitrat, gliserin, pupuk kristal, serta unsur kimia lainnya.

Tak hanya itu, sejumlah benda lain juga ditemukan antara lain sangkur senjata, sepatu dinas, serta drone lengkap dengan remote kontrolnya.

Menurut Susilo, warga Villa Tegal Besar bahan-bahan kimia serta benda lain tersebut pertama kali ditemukan saat Budi, pemilik rumah kosong di Blok B13 itu datang untuk membersihkan rumahnya yang kosong dan tidak ditempati. Alangkah terkejutnya tuan rumah karena menemukan lubang besar di tembok rumahnya tersebut.

Ia menemukan benda-benda tersebut dalam kondisi terbungkus styrofoam. Temuan ini kemudian dilaporkan Susilo dan warga setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175262/bom-7Sv5_large.jpg
Sekolah Internasional di Kelapa Gading Jakut Juga Dapat Ancaman Bom
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175244/victor-KXO5_large.jpg
Buru Pelaku Teror Bom Sekolah di Tangsel, Polisi Selisik Jejak Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/340/3156685/brimob-5rea_large.jpg
Penjinak Bom Brimob Musnahkan 262 Detonator Listrik di Pangkalan Koto Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/338/3156424/penemuan_granat-uAGW_large.jpg
Geger Koper Isi Senpi dan Granat Ditemukan di Kos Jaksel, Pemiliknya Ternyata WN Filipina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/18/3149760/bom_bunuh_diri-X7Lz_large.jpg
Bom Bunuh Diri Meledak di Gereja Damaskus, 25 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/608/3149157/bom-cpje_large.jpg
Kronologi Pesawat Saudi Airlines Diancam Bom Kedua Kali, Angkut Jamaah haji dan Mendarat Darurat di Kualanamu
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement