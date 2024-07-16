Geger Penemuan Bahan Peledak di Rumah Kosong Jember

JEMBER - Warga perumahan Villa Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember digegerkan dengan penemuan sejumlah bahan kimia berbahaya. Temuan bahan-bahan yang diduga digunakan sebagai peledak itu langsung di sita pihak berwajib.

Video amatir merekam penemuan sejumlah bahan kimia berbahaya di salah satu rumah kosong tersebut. Dalam video tampak penemuan bahan kimia yang diduga merupakan racikan bahan peledak, seperti kalium nitrat, gliserin, pupuk kristal, serta unsur kimia lainnya.

Tak hanya itu, sejumlah benda lain juga ditemukan antara lain sangkur senjata, sepatu dinas, serta drone lengkap dengan remote kontrolnya.

Menurut Susilo, warga Villa Tegal Besar bahan-bahan kimia serta benda lain tersebut pertama kali ditemukan saat Budi, pemilik rumah kosong di Blok B13 itu datang untuk membersihkan rumahnya yang kosong dan tidak ditempati. Alangkah terkejutnya tuan rumah karena menemukan lubang besar di tembok rumahnya tersebut.

Ia menemukan benda-benda tersebut dalam kondisi terbungkus styrofoam. Temuan ini kemudian dilaporkan Susilo dan warga setempat.