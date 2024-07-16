Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Duh! Tepergok Mencuri, Maling Kotak Amal Malah Pamer Alat Kelamin

Tinus Ristanto , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |04:30 WIB
Duh! Tepergok Mencuri, Maling Kotak Amal Malah Pamer Alat Kelamin
Maling kotak amal tepergok jamaah masjid malah pamer kelamin (Foto: Tangkapan layar/Tinus Ristanto)
A
A
A

LAMPUNG - Seorang wanita yang hendak melaksanakan ibadah di Masjid Taqwa Kota Metro, Lampung dikagetkan dengan aksi pria yang sedang berusaha mengambil uang di kotak amal pada bilik sholat perempuan menggunakan sehelai kawat.

Sontak, wanita berinisial MA ini langsung mengambil telepon genggamnya untuk merekam aksi pencurian kotak amal tersebut. Namun sial, pelaku yang mengetahui aksinya diabadikan merasa tak terima.

Dirinya langsung memperlihatkan kemaluannya untuk mengusir korban. Aksi pencurian kotak amal dengan memperlihatkan alat vital tersebut rupanya bukan baru pertama terjadi.

Pengurus Masjid Taqwa Kota Metro, Aziz Ansori mengaku sudah lebih dari tiga kali memergoki pelaku melakukan aksi serupa. Pihaknya juga telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian.

Dari peristiwa ini, masyarakat Kota Metro berharap, ada perhatian dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku. Warga mengaku resah dengan aksi tak senonoh yang diperbuat, terlebih hal itu dilakukan di lingkungan Masjid Agung Taqwa.

(Arief Setyadi )

      
