Kebakaran Hebat Melahap Kantor Pemkab OKU Sumsel

OKU - Kebakaran hebat melanda kantor Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan (Sumsel) pada Senin (15/7/2024) malam. Akibatnya, ruang induk kerja Bupati OKU hangus terbakar.

Kebakaran menghanguskan beberapa ruangan termasuk ruang kerja bupati dan protokol. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat arus pendek listrik.

Petugas dinas pemadam kebakaran (Damkar) setempat mengerahkan 10 unit mobil damkar dan 60 petugas Damkar.

Kepala Damkar OKU, Aminilson mengatakan, api berhasil dipadamkan sekitar tiga jam kemudian. Kebakaran terjadi sekitar pukul 19.45 WIB.

BACA JUGA: Pendaftar Capim KPK dari Beragam Latar Belakang Profesi

Api muncul di salah satu ruang induk bupati dan menjalar ke beberapa bagian. Petugas sempat kewalahan untuk memadamkan api yang menjalar di bagian atap gedung lantaran tidak didukungnya peralatan yang memadai untuk menjangkau bagian tertinggi.

Sejauh ini, belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga kuat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.

(Arief Setyadi )