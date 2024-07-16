Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Kebakaran Hebat Melahap Kantor Pemkab OKU Sumsel

Widori Agustino , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |00:36 WIB
Kebakaran Hebat Melahap Kantor Pemkab OKU Sumsel
Kebakaran kantor Pemkab OKU Sumsel (Foto: Widori Agustino)
A
A
A

OKU - Kebakaran hebat melanda kantor Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Sumatera Selatan (Sumsel) pada Senin (15/7/2024) malam. Akibatnya, ruang induk kerja Bupati OKU hangus terbakar.

Kebakaran menghanguskan beberapa ruangan termasuk ruang kerja bupati dan protokol. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat arus pendek listrik.

Petugas dinas pemadam kebakaran (Damkar) setempat mengerahkan 10 unit mobil damkar dan 60 petugas Damkar.

Kepala Damkar OKU, Aminilson mengatakan, api berhasil dipadamkan sekitar tiga jam kemudian. Kebakaran terjadi sekitar pukul 19.45 WIB.

Api muncul di salah satu ruang induk bupati dan menjalar ke beberapa bagian. Petugas sempat kewalahan untuk memadamkan api yang menjalar di bagian atap gedung lantaran tidak didukungnya peralatan yang memadai untuk menjangkau bagian tertinggi.

Sejauh ini, belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga kuat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran tersebut. Saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178572/kebakaran-eBlb_large.jpg
Kebakaran Hebat Melanda Rumah di Tamansari Jakbar, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/338/3178522/viral-5MOs_large.jpg
Restoran Bakso Lapangan Tembak Senayan Kebakaran hingga Terdengar Ledakan, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177641/kebakaran-91Q8_large.jpg
Pasca Kebakaran, RS Hermina Pastikan Layanan Pasien Berjalan Normal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177623/kebakaran-vbRz_large.jpg
Kebakaran di RS Hermina, Pegawai dan Pasien Panik Berhamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177424/kebakaran-iqxh_large.jpg
Kebakaran Bengkel Mobil di Jakbar Diduga Akibat Blower Pemanas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177229/kebakaran-PuMk_large.jpg
Bengkel di Jaksel Terbakar Hebat, Layanan Bus Transjakarta Terganggu!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement