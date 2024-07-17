Minimarket di Lebak Dibobol Maling, Brankas hingga Beras Raib

LEBAK - Minimarket di Desa Bojonglele, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dibobol maling, Rabu (17/7/2014). Barang dagangan hingga brankas penyimpanan uang raib digondol.

Pelaku masuk ke dalam minimarket dengan cara membobol bagian atap toko. Beberapa produk seperti rokok, kosmetik hingga beras turut digondol.

Kepala Toko, Farhan mengatakan, hal itu terbongkar saat dia akan membuka minimarket. Saat masuk ke dalam, keadaan toko dalam kondisi berantakan.

"Ketahuannya pas saya mau buka toko sekitar 06.30 WIB. Dilihat toko dalam kondisi berantakan," ujar Farhan kepada wartawan.

Menurut Farhan, pelaku yang tidak diketahui berapa jumlahnya masuk lewat bagian atau bangunan belakang. Sebab, terdapat dua lubang di bagian atap yang dirusak pelaku untuk bisa masuk dalam toko.