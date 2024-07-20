Sungai Citarum Kembali Penuh Sampah, Padahal Operasi Pembersihan Baru Selesai

BANDUNG - Sebanyak 215 personel gabungan kembali dikerahkan untuk mengangkut sampah di Daerah Aliran sungai (DAS) Citarum di kawasan Jembatan Babakan Sapan (BBS), Desa Selacau, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (20/7/2024).

Padahal, pembersihan sampah di kawasan Jembatan BBS Batujajar tersebut sempat dinyatakan selesai pada awal pekan lalu.

Dansatgab Citarum Harum, Kolonel Kav Edward Francis mengatakan, personel gabungan ini terdiri dari TNI, Polri, Dinas Sumber Daya Air Jabar, BPBD Jabar, BBWS dan serta unsur masyarakat.

Dalam pembersihan kali ini, sampah yang berhasil diangkat ke bantaran sungai sebanyak 62 m³. Sedangkan pengangkutan sampah ke TPS sektor 9 sebanyak 29 m³.

"Masih tertumpuk di bantaran sungai sebanyak 33 m³ dan penyekatan sampah dilakukan agar sampah terkumpul di satu titik, untuk memudahkan excavator bekerja," ucap Edward.

Edward mengatakan, sampah yang masih berada di bantaran sungai secara bertahap terus diangkut ke TPA menggunakan truk setelah sebelumnya dimasukan ke dalam karung-karung.