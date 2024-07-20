Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pertahankan Motornya, Tukang Pompa Air Nekat Berduel dengan Maling

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |12:45 WIB
Pertahankan Motornya, Tukang Pompa Air Nekat Berduel dengan Maling
Warga duel dengan pelaku pencurian motor (Foto: Tangkapan layar/Ahmad Ridwan Nasution)
A
A
A

MEDAN - Dramatis, aksi seorang tukang pompa air menggagalkan pencurian sepeda motor terekam CCTV. Pelaku sempat bergumul dan akhirnya gagal membawa kabur motor incarannya.

Dalam rekaman CCTV terlihat detik detik seorang pria berbadan tegap hendak melakukan aksi pencurian sepeda motor di depan salah satu toko di Jalan Kapten Muslim, Medan, Sumatera Utara.

Reza, tukang pompa air yang pada saat kejadian sedang melakukan perbaikan pompa air keluar sebentar untuk mengambil barang keperluan.

Saat keluar, Reza melihat orang tak dikenal duduk di atas sepeda motor dan menghidupkan motor yang kuncinya masih menempel di kunci kontak.

Melihat hal tersebut, Reza refleks langsung memiting pelaku dan berteriak maling. Warga pun langsung keluar dan mengejar pelaku berbadan besar ini.

Sebelum akhirnya berhasil kabur, Reza dan pelaku sempat bergumul. Namun, pelaku gagal membawa kabur motor incarannya.

Diduga pelaku merupakan anggota ormas yang kerap memintai uang di toko-toko sekitar lokasi. Warga pun resah dan berharap petugas kepolisian menindak aksi premanisme dan kriminalitas yang kerap terjadi di kawasan tersebut.

(Arief Setyadi )

      
