Golkar Benarkan Usung Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi Jadi Cagub di Pilkada 2024

JAKARTA - Partai Golkar disebut akan mengusung Kapolda Jawa Tengah (Jateng), Irjen Ahmad Luthfi sebagai calon gubernur di Pilkada 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Jateng, Panggah Susanto.

"Iya betul Partai Golkar akan mengusung Cagub Jateng Pak Luthfi pada pilkada November 2024," kata Panggah saat dihubungi, Sabtu (20/7/2024).

Panggah menjelaskan, alasan partainya mengusung sebagai Cagub Jateng 2024 lantaran Luthfi pernah menjabat sebagai Kapolda. Ia menyebut, Luthfi merupakan satu-satunya yang menjabat Kapolda Jateng terlama.

"Pak Luthfi dicalonkan Golkar karena Pak Luthfi sebagai Kapolda Hateng 4 tahun, termasuk Kapolda yang lama. Dan juga pernah Kapolres dan Wakapolda jateng juga, shingga memahami kondisi masyarakat Jateng," kata Panggah.

Di sisi lain, kata Panggah, elektabilitas Luthfi juga tinggi. Dengan begitu, ia menilai, banyak masyarakat Jateng yang kenal dan senang dengan Luthfi.