Kaesang Buka Suara soal Peluang Dampingi Irjen Ahmad Luthfi di Pilgub Jateng

SEMARANG – Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep angkat bicara terkait peluang mendampingi Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng November mendatang.

“Untuk masalah Luthfi – Kaesang maupun Kaesang – Luthfi, kita lihat nanti ya,” kata Kaesang usai peresmian Kantor DPD PSI Kota Semarang, Sabtu (20/7/2024).

Kendati, Kaesang menyebut Jawa tengah adalah provinsi yang besar dan Irjen Luthfi dengan pengalamannya sebagai Kapolda Jateng sudah banyak yang dilakukan untuk Jateng.

“Jadi saya rasa beliau pantas jadi gubernur di Jateng untuk periode selanjutnya, tapi balik lagi untuk masalah Luthfi – Kaesang ataupun Kaesang – Luthfi, kita lihat nanti ya,” sambungnya.

Kaesang juga mengomentari adanya dinamika di Pilkada Jateng pada konteks Pilgub itu. “Alhamdulillah di Jateng, dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard, alhamdulillah saya nomor satu (disurvei). Untuk yang mana, tunggu ya nanti di bulan Agustus saat pendaftaran, kalaupun saya mendaftar di Jateng, saya pasti ketemu lagi nanti (ketemu di Jateng), peluang menang alhamdulillah sangat besar di Jateng,” ujarnya.