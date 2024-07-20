Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Khutbah di Istiqlal, Ketua BAZNAS: Zakat Entaskan Kemiskinan RI dan Bantu Palestina

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Sabtu, 20 Juli 2024 |13:21 WIB
Khutbah di Istiqlal, Ketua BAZNAS: Zakat Entaskan Kemiskinan RI dan Bantu Palestina
Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, MA, serukan dakwah zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia, sekaligus untuk membantu rakyat Palestina. (Foto:Dok BAZNAS)
A
A
A

Jakarta-Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Prof.  Noor Achmad, MA, menyerukan dakwah zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia, sekaligus untuk membantu rakyat Palestina. 

Hal itu disampaikan Kiai Noor dalam khutbah Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (19/7/2024). 

"Dana zakat tidak hanya bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia tetapi juga berperan di pentas dunia, seperti membantu rakyat Palestina," kata Prof. Noor.

Ia menambahkan, menurut data, pada 2022 banyak masyarakat yang sudah dientaskan dari kemiskinan dengan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS. Meski dalam konteks negara, jumlah tersebut belum terlalu banyak, tetapi ini menunjukkan kontribusi Muslim yang yang sangat besar.

Tidak hanya itu, lanjut Kiai Noor, BAZNAS juga tidak hanya mengentaskan kemiskinan di dalam negeri, tapi bisa berkontribusi di luar Indonesia, seperti Palestina. BAZNAS hingga saat ini sudah mengumpulkan Rp300 miliar untuk membantu masyarakat di negara yang masih menderita dijajah Israel itu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179832//seva_astra_financial-RSrz_large.jpg
Gadai BPKB Mobil Segampang Itu di SEVA! Bisa Tetap Dipakai, Dana Cair Cepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179813//investasi_saham_di_ajaib-7TZa_large.jpg
Tips Mulai Investasi Saham Mudah untuk Pemula di Ajaib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179803//kpr_di_pinhome-FbKO_large.jpg
Ajukan KPR di Pinhome, Proses Cepat dan Langsung Dapat Rekomendasi Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/11/3179840//pgn_subroto_2025-Hj8G_large.jpeg
PGN Raih Penghargaan Subroto 2025, Dukung Ketahanan dan Swasembada Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/16/3179629//youtube_music_download_lagu-KWYo_large.jpg
4 Cara Download Lagu dari YouTube, Gratis Tanpa Aplikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179605//ilustrasi_umkm-6nB1_large.jpeg
Kolaborasi Shopee dan Meta Hadirkan Pengalaman Belanja Baru, Mudahkan Kreator dan UMKM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement