Khutbah di Istiqlal, Ketua BAZNAS: Zakat Entaskan Kemiskinan RI dan Bantu Palestina

Ketua BAZNAS RI, Noor Achmad, MA, serukan dakwah zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia, sekaligus untuk membantu rakyat Palestina. (Foto:Dok BAZNAS)

Jakarta-Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, Prof. Noor Achmad, MA, menyerukan dakwah zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam rangka pengentasan kemiskinan di Indonesia, sekaligus untuk membantu rakyat Palestina.

Hal itu disampaikan Kiai Noor dalam khutbah Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (19/7/2024).

"Dana zakat tidak hanya bermanfaat untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia tetapi juga berperan di pentas dunia, seperti membantu rakyat Palestina," kata Prof. Noor.

Ia menambahkan, menurut data, pada 2022 banyak masyarakat yang sudah dientaskan dari kemiskinan dengan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS. Meski dalam konteks negara, jumlah tersebut belum terlalu banyak, tetapi ini menunjukkan kontribusi Muslim yang yang sangat besar.

Tidak hanya itu, lanjut Kiai Noor, BAZNAS juga tidak hanya mengentaskan kemiskinan di dalam negeri, tapi bisa berkontribusi di luar Indonesia, seperti Palestina. BAZNAS hingga saat ini sudah mengumpulkan Rp300 miliar untuk membantu masyarakat di negara yang masih menderita dijajah Israel itu.