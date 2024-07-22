Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Didukung Joe Biden di Pilpres AS, Kamala Harris: Satukan Bangsa Kita untuk Kalahkan Trump

Awaludin , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |04:07 WIB
Didukung Joe Biden di Pilpres AS, Kamala Harris: Satukan Bangsa Kita untuk Kalahkan Trump
Wapres AS, Kamala Harris (foto: dok Reuters)
A
A
A

 

WASHINGTON - Presiden AS, Joe Biden resmi mundur dari kandidat Calon Presiden (Capres) Amerika Serikat (AS). Ia pun mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari partai tersebut, melawan Donald Trump dari Partai Republik.

Mendapat dukungan dari Joe Biden, Kamala Harris mengatakan, dirinya akan mengerahkan segala upaya untuk kembali menyatukan Partai Demokrat dan mengalahkan Donald Trump dalam Pilpres AS 2024.

"Melakukan segala daya untuk menyatukan Partai Demokrat, dan menyatukan bangsa kita untuk mengalahkan Donald Trump," kata Kamala Harris seperti dilansir dari bbc.com, Senin (22/7/2024).

Sebelumnya, Presiden AS, Joe Biden resmi mundur dari kandidat Calon Presiden (Capres) Amerika Serikat (AS). Ia pun mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari partai tersebut, melawan Donald Trump dari Partai Republik.

"Keputusan pertama saya sebagai calon partai pada tahun 2020 adalah memilih Kamala Harris sebagai Wakil Presiden saya. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Hari ini saya ingin memberikan dukungan dan dukungan penuh saya agar Kamala menjadi calon partai kita tahun ini. Demokrat – inilah waktunya untuk bersatu dan mengalahkan Trump. Mari kita lakukan," kata Biden dalam keterangannya dikutip dari akun X @JoeBiden, Senin (22/7/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/612/3148729//joe_biden-Nqz6_large.jpg
Heboh Joe Biden Muncul di Lokasi Syuting Agnez Mo dan Alan Ritchson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/483/3140588//4_fakta_kanker_prostat_yang_dialami_joe_biden-QVl4_large.jpg
4 Fakta Kanker Prostat yang Dialami Joe Biden, Bisa Muncul Tanpa Gejala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/487/3140131//joe_biden_terkena_kanker_prostat_agresif_stadium_lanjut_kenali_gejala_dan_ciri_cirinya-9hpo_large.jpg
Joe Biden Terkena Kanker Prostat Agresif Stadium Lanjut, Kenali Gejala dan Ciri-Cirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/18/3140061//mantan_presiden_as_joe_biden-cmSo_large.jpg
Mantan Presiden AS Joe Biden Didiagnosis Idap Kanker Prostat Agresif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/18/3102095//wakil_presiden_as_kamala_harris_mengesahkan_kemenangan_donald_trump_sebagai_presiden_terpilih_as-JPkM_large.jpg
Dipimpin Kamala Harris, Kongres Sahkan Kemenangan Donald Trump Sebagai Presiden Terpilih AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/18/3087944//presiden_amerika_serikat_joe_biden-6CsW_large.jpg
Setelah Rudal AS Digunakan Serang Rusia, Biden Kini Setuju Kirim Ranjau Darat ke Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement