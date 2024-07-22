Didukung Joe Biden di Pilpres AS, Kamala Harris: Satukan Bangsa Kita untuk Kalahkan Trump

WASHINGTON - Presiden AS, Joe Biden resmi mundur dari kandidat Calon Presiden (Capres) Amerika Serikat (AS). Ia pun mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari partai tersebut, melawan Donald Trump dari Partai Republik.

Mendapat dukungan dari Joe Biden, Kamala Harris mengatakan, dirinya akan mengerahkan segala upaya untuk kembali menyatukan Partai Demokrat dan mengalahkan Donald Trump dalam Pilpres AS 2024.

"Melakukan segala daya untuk menyatukan Partai Demokrat, dan menyatukan bangsa kita untuk mengalahkan Donald Trump," kata Kamala Harris seperti dilansir dari bbc.com, Senin (22/7/2024).

"Keputusan pertama saya sebagai calon partai pada tahun 2020 adalah memilih Kamala Harris sebagai Wakil Presiden saya. Dan itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Hari ini saya ingin memberikan dukungan dan dukungan penuh saya agar Kamala menjadi calon partai kita tahun ini. Demokrat – inilah waktunya untuk bersatu dan mengalahkan Trump. Mari kita lakukan," kata Biden dalam keterangannya dikutip dari akun X @JoeBiden, Senin (22/7/2024).