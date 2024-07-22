Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Sebut Biden Tak Layak Jadi Presiden dan Mudah Kalahkan Kamala Harris

Awaludin , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |03:22 WIB
Trump Sebut Biden Tak Layak Jadi Presiden dan Mudah Kalahkan Kamala Harris
Donald Trump (foto: dok Reuters)
A
A
A

WASHINGTON - Presiden AS, Joe Biden resmi mundur dari kandidat Calon Presiden (Capres) Amerika Serikat (AS). Ia pun mendukung Wakil Presiden Kamala Harris untuk menggantikannya sebagai kandidat dari partai tersebut.

Kandidat presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump mengatakan, Kamala Harris akan lebih mudah dikalahkan dalam pemilu November mendatang, dibandingkan Joe Biden.

CNN mengatakan mantan presiden Partai Republik itu melontarkan komentar tersebut ke jaringan tersebut tak lama setelah Biden mengumumkan keputusannya. Trump juga kemudian menyerang Biden di media sosial dengan mengatakan bahwa Biden tidak layak untuk terus menjabat sebagai presiden.

Sebelumnya, Joe Biden mengatakan, dirinya akan tetap menjalankan perannya sebagai presiden, dan panglima tertinggi sampai masa jabatannya berakhir pada Januari 2025.

Halaman:
1 2
      
