HOME NEWS NUSANTARA

IRT di Palangkaraya Dikejutkan Kemunculan Ular King Kobra yang Bersembunyi di Rak Sepatu

Ade Sata , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |03:31 WIB
IRT di Palangkaraya Dikejutkan Kemunculan Ular King Kobra yang Bersembunyi di Rak Sepatu
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

PALANGKARAYA - Seorang ibu rumah tangga (IRT) di Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang sedang beraktifitas malam hari dikejutkan dengan keberadaan seekor ular berbisa jenis king kobra dengan panjang hampir empat meter bersembunyi di rak Sepatu. Ular yang memiliki bisa mematikan tersebut akhirnya berhasil ditangkap petugas pemadam kebakaran dan dilepasliarkan kembali ke hutan.

Tim Rescue Damkar berusaha mengevakuasi seekor ular berbisa jenis king kobra yang masuk rumah warga di Kelurahan Bukit Tunggal Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menggunakan alat penjepit dan menjaga jarak aman, petugas akhirnya berhasil menangkap ular sepanjang hampir empat meter yang awalnya bersembunyi di sekitar rak Sepatu.

Keberadaan ular berbisa tersebut awalnya diketahui oleh seorang ibu pemilik rumah yang tengah beraktifitas malam hari tiba – tiba mendengar suara desisan ular dan mendapati ular king kobra. Karena terkejut, dan takut melihat ular berukuran cukup besar, sang ibu kemudian bergegas memberitahukan kepada suaminya lalu menghubungi petugas damkar untuk meminta bantuan mengevakuasi ular.

“Evakuasi ular jenis kobra dari rumah warga. Kini akan kami lepasliarkan kembali ke hutan yang jauh dari permukiman. Kami juga menghimbau kepada warga jika menemukan ular agar segera melaporkannya untuk segera ditangani,” kata Tim Rescue Damkar Palangkaraya, Sucipto, Minggu (21/7/2024).

(Awaludin)

      
