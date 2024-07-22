Advertisement
HOME NEWS YOGYA

Kakek 68 Tahun Meninggal Usai Jatuh dari Pohon 12 Meter, Hendak Petik Merica

Kuntadi , Jurnalis-Senin, 22 Juli 2024 |16:21 WIB
Kakek 68 Tahun Meninggal Usai Jatuh dari Pohon 12 Meter, Hendak Petik Merica
Kakek meninggal usai jatuh dari pohon 12 meter saat hendak memetik merica (Foto: Istimewa/Kuntadi)
KULONPROGO - Seorang kakek bernama Sarjono (68) warga Tanggulangan, Sidomulyo, Pengasih, Kulonprogo. Korban meninggal usai terjatuh dari pohon setinggi 12 meter saat hendak memetik merica pada, Minggu 21 Juli 2024.

“Benar ada laporan orang meninggal karena terjatuh dari pohon,” kata Kasi Humas Polres Kulonprogo AKP Triatmi Noviartuti, Senin (22/7/2024).

Kejadian itu berawal saat korban bersama salah seorang warga membersihkan kebun. Korban memanjat pohon kokosan tempat pohon merica merambat sampai atas.

Saat memanen buah merica itulah korban terjatuh dan meninggal.

“Korban ini terjatuh dari pohon dengan ketinggian mencapai 12 meter. Begitu jatuh korban meninggal dan dibawa ke rumah duka,” katanya.

Tim Inafis Polres Kulonprogo yang menerima informasi ini menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan bersama tim medis. Dari keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan. Kejadian ini murni kecelakaan.

