Kisruh Pohon Berusia 300 Tahun Ditebang, Diduga Miliki Kekuatan Sembuhkan Penyakit

GHANA – Seorang pria hadir di pengadilan setelah pohon kola berusia 300 tahun yang terkenal di Ghana selatan ditebang.

Gambar pohon yang ditebang, yang terletak di kota Feyiase, menimbulkan kemarahan di kalangan warga Ghana secara online.

Pohon kuno itu berasal dari Kerajaan Ashanti, bagian dari Ghana modern dan diperkirakan memiliki kekuatan penyembuhan serta menjadi daya tarik wisata bagi warga Ghana dan orang asing.

Pria tersebut mengaku tidak bersalah menyebabkan kerusakan yang melanggar hukum, dan diberikan jaminan.

BACA JUGA: Angin Kencang Rusak Belasan Bangunan dan Tumbangkan Satu Pohon di Malang

Dikutip BBC, dia belum disebutkan namanya. Menurut informasi setempat, pohon itu tumbuh di tempat pendeta terkenal Komfo Anokye yang berawal dari menanam kacang kola ke tanah pada awal 1700-an.

Banyak masyarakat yang percaya bahwa biji pohon kola yang berwarna hitam putih dapat menyembuhkan penyakit dan kutukan.

Pohon itu berada di tengah jalan utama yang menghubungkan pusat komersial Ghana, Kumasi, dengan Danau Bosomtwe, sebuah tujuan wisata nasional.

Pohon itu terhindar selama pembangunan jalan raya karena popularitasnya. Tidak jelas mengapa pohon itu ditebang sekarang.