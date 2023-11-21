Hujan Deras dan Angin Kencang Melanda Way Kanan, Tiang Listrik Roboh hingga Pohon Tumbang

WAY KANAN - Hujan lebat disertai angin kencang, bahkan puting beliung melanda beberapa daerah di Kabupaten Way Kanan dalam beberapa hari terakhir.

Akibat hujan lebat disertai angin kencang ini, menyebabkan beberapa tiang listrik dan tiang gardu trafo PLN roboh. Tak hanya itu, seberapa rumah di Kampung rusak tertimpa pohon yang tumbang.

BACA JUGA:

Dari beberapa informasi yang dihimpun MNC Portal, terjadi musibah di beberapa Dusun dan Kampung di Way Kanan saat memasuki musim hujan.

Kampung Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan dilanda angin puting peliung. Akibatnya, pohon-pohon tumbang hingga menyebabkan beberapa rumah rumah dan warung rusak parah.

BACA JUGA:

Sedangkan di Kampung Negeri Baru, akibat hujan deras disertai angin kencang, tiang listrik, pohon dan tiang Gardu trafo PLN juga roboh dan menghadang jalan lalu lintas. Beberapa rumah warga juga alami kerusakan.

Satu hari sebelumnya di Kampung Gunung Sangkaran, beberapa rumah, warung hingga bagasi kendaraan rusak akibat hujan deras disertai angin kencang.