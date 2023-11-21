Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hujan Deras dan Angin Kencang Melanda Way Kanan, Tiang Listrik Roboh hingga Pohon Tumbang

Yuswantoro , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |01:45 WIB
Hujan Deras dan Angin Kencang Melanda Way Kanan, Tiang Listrik Roboh hingga Pohon Tumbang
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

WAY KANAN - Hujan lebat disertai angin kencang, bahkan puting beliung melanda beberapa daerah di Kabupaten Way Kanan dalam beberapa hari terakhir.

Akibat hujan lebat disertai angin kencang ini, menyebabkan beberapa tiang listrik dan tiang gardu trafo PLN roboh. Tak hanya itu, seberapa rumah di Kampung rusak tertimpa pohon yang tumbang.

 BACA JUGA:

Dari beberapa informasi yang dihimpun MNC Portal, terjadi musibah di beberapa Dusun dan Kampung di Way Kanan saat memasuki musim hujan.

Kampung Bengkulu Jaya, Kecamatan Gunung Labuhan dilanda angin puting peliung. Akibatnya, pohon-pohon tumbang hingga menyebabkan beberapa rumah rumah dan warung rusak parah.

 BACA JUGA:

Sedangkan di Kampung Negeri Baru, akibat hujan deras disertai angin kencang, tiang listrik, pohon dan tiang Gardu trafo PLN juga roboh dan menghadang jalan lalu lintas. Beberapa rumah warga juga alami kerusakan.

Satu hari sebelumnya di Kampung Gunung Sangkaran, beberapa rumah, warung hingga bagasi kendaraan rusak akibat hujan deras disertai angin kencang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/510/3037852/kakek-68-tahun-meninggal-usai-jatuh-dari-pohon-12-meter-hendak-petik-merica-JGseFbsdNX.jpg
Kakek 68 Tahun Meninggal Usai Jatuh dari Pohon 12 Meter, Hendak Petik Merica
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/15/338/2920872/10-700-pohon-akan-ditanam-di-pik-0Y8taaRpuP.jpg
10.700 Pohon Akan Ditanam di PIK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/11/18/2918619/kisruh-pohon-berusia-300-tahun-ditebang-diduga-miliki-kekuatan-sembuhkan-penyakit-FPL5Xlxhap.jpg
Kisruh Pohon Berusia 300 Tahun Ditebang, Diduga Miliki Kekuatan Sembuhkan Penyakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/05/338/2914571/diterpa-hujan-lebat-pohon-setinggi-15-meter-tumbang-di-pasar-rebo-HhUamod5qI.jpg
Diterpa Hujan Lebat, Pohon Setinggi 15 Meter Tumbang di Pasar Rebo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/11/519/2862229/tebang-pohon-secara-ilegal-di-hutan-empat-warga-malang-berurusan-dengan-polisi-LlauqiIn8e.jpg
Tebang Pohon Secara Ilegal di Hutan, Empat Warga Malang Berurusan dengan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/338/2839055/sedang-asyik-nyate-bareng-pohon-setinggi-8-meter-timpa-rumah-warga-cengkareng-TaDMlf121s.jpg
Sedang Asyik Nyate Bareng, Pohon Setinggi 8 Meter Timpa Rumah Warga Cengkareng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement