Warga Raja Ampat Sambut Kedatangan Ganjar di Bumi Cendrawasih

RAJA AMPAT - Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mendapat sambutan meriah saat berkunjung ke Pulau Waigeo, Raja Ampat, Papua, Senin (20/11/2023). Terlihat puluhan kapal nelayan beratraksi dan mengiringi kedatangan Ganjar.

Untuk sampai ke lokasi, Ganjar harus melakukan perjalanan laut sekira hampir dua jam ke pulau yang juga dikenal dengan nama Amberi itu. Nampak ketika pria berambut putih itu turun dari kapal, langsung disuguhkan dengan kesenian tari dari anak-anak muda setempat.

BACA JUGA:

Selanjutnya, dilakukan prosesi penyambutan secara adat, yakni dengan menyematkan mahkota dan mengalungkan noken. Barulah kemudian Ganjar menginjak piring sebagai simbol persaudaraan.

Kepala Kampung Saukabu Waigeo, Ariel Fakdawer mengaku, masyarakat Papua sangat bangga atas kehadiran Ganjar ke Pulau Waigeo. Warga merasa Gubernur Jawa Tengah dua periode ini datang ke tempatnya sebagai rasa peduli kepada masyarakat Papua.

BACA JUGA:

"Luar biasa sangat bangga. Inilah salah satu capres yang sangat peduli masyarakat Papua, terutama Raja Ampat," katanya.

Dirinya yakin, Indonesia khususnya Papua bisa maju bila kepemimpinan negara ini di pegang oleh Ganjar Pranowo. Sebab menurutnya Ganjar adalah seorang politikus yang memiliki kemampuan tata negara.

"Kelebihan bapak adalah ahli politik dan tata negara. Kita yakin Pak Ganjar bisa kendalikan dan memajukan Papua," ucapnya.

Sementara itu, Ganjar mengaku, silaturahmi ke Raja Ampat ini adalah impiannya sejak lama. Dirinya juga merasa terkejut dengan sambutan warga yang sangat luar biasa.