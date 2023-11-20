Disambut Spesial Warga Sorong, Ganjar : Terima Kasih Semuanya

SORONG - Warga Papua tampak antusias menyambut kedatangan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo saat tiba di Bandara Domine Eduard Osok di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (20/11/2023).

Layaknya tamu istimewa, capres nomor urut 3 ini langsung dijamu tarian Suling Tambur yang diperagakan para pemuda. Selain itu, Ganjar disematkan kalung khas sebagai simbol perekat persaudaraan.

Penyambutan kali ini terlihat kental dengan nuansa adat. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian melakukan prosesi injak piring sebagai simbol penghormatan kepada tamu yang dianggap spesial.

Raut kegembiraan tampak jelas dari wajah-wajah masyarakat yang turut menyambut. Begitu pula dengan Capres yang diusung Partai Perindo ini yang membalas dengan senyuman ramah.

Gegap gembita di area Bandara itu menjadi pusat perhatian. Bahkan, mereka berebut salaman dan berswafoto capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu.

"Pak Ganjar, Pak Ganjar, Presiden," seru warga yang meminta foto bersama.