Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Disambut Spesial Warga Sorong, Ganjar : Terima Kasih Semuanya

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |20:27 WIB
Disambut Spesial Warga Sorong, Ganjar : Terima Kasih Semuanya
Kedatangan Ganjar Pranowo disambut spesial masyarakat Sorong, Papua Barat Daya. (Ist)
A
A
A

 

SORONG - Warga Papua tampak antusias menyambut kedatangan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo saat tiba di Bandara Domine Eduard Osok di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (20/11/2023).

Layaknya tamu istimewa, capres nomor urut 3 ini langsung dijamu tarian Suling Tambur yang diperagakan para pemuda. Selain itu, Ganjar disematkan kalung khas sebagai simbol perekat persaudaraan.

Penyambutan kali ini terlihat kental dengan nuansa adat. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian melakukan prosesi injak piring sebagai simbol penghormatan kepada tamu yang dianggap spesial.

Raut kegembiraan tampak jelas dari wajah-wajah masyarakat yang turut menyambut. Begitu pula dengan Capres yang diusung Partai Perindo ini yang membalas dengan senyuman ramah.

Gegap gembita di area Bandara itu menjadi pusat perhatian. Bahkan, mereka berebut salaman dan berswafoto capres yang berpasangan dengan Mahfud MD itu.

"Pak Ganjar, Pak Ganjar, Presiden," seru warga yang meminta foto bersama.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement